Avukat Onat: Kadına şiddette failler değişiyor, özne hiç değişmiyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\'nun avukatı Akerke Abdykalykova Onat, Türkiye genelinde sadece geçen ay 47 kadının öldürüldüğünü belirterek, \'\'Failler değişiyor ancak öznesi hiç değişmiyor\'\' dedi.

Avukat Akerke Abdykalykova Onat, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığını söyledi. 2016\'da 328, 2017\'de 409 ve 2018 yılının Ocak ayında 28 ve Şubat ayında da 47 kadının öldürüldüğünü kaydeden Onat, \"Bunları yapan failler değişiyor ancak öznesi hiç değişmiyor. Sürekli kadına yönelik bir şiddet var. İstersek biz, bunu görmezden gelip hayatımıza devam edelim. Bu şiddet var. Bu cinayetler bize doğru yöneltilmiş durumda. Farklı farklı nedenlerle, farklı farklı faillerle hayatımızı bu şekilde idame ettiriyoruz\" diye konuştu.

\'TOPLUM OLARAK BU SORUNLA YÜZLEŞMELİYİZ\'

Toplumun kadın cinayetleri ve şiddetiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Onat, \"Buna en etkili çözüm yolu ya hadım olacak ya da idam cezası verilecek. Bunun en etkili çözüm yolu, bizim toplum olarak bu sorunla yüzleşmemiz. Yüzleşmenin ardından en kısa sürede insanların kendi haklarının neler olduğunu ve hangi mercilerde, hangi etkin soruşturmaların yapılabileceğini benimsemeleri ve bu doğrultularda hareket etmeleri olacaktır\" dedi.

\'CEZASIZLIK HALİNDEN CESARET ALDIKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ\'

Bazı kişilerin son zamanlarda kendilerini din adamı olarak gösterip bazı yanlış ifadelerde bulunduğunu belirten Onat, \"Kendilerini din adamları olarak atfedenlerden biri çıktı, asansördeki kişilerin halvet olabileceğinden bahsetti, diğeri yoğun bakımdaki hastaların bir arada bulunmaların caiz olmayacağından bahsetti, biri çıktı 6 yaşındaki kişinin evlenebileceğinden bahsetti. Bu tür din kisvesi altında ifadeler havada uçuştu. Bunların hiçbirisine devlet eliyle suça teşvik etmekten dolayı herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Hiçbir savcılık makamımız, bu ifadeler yönüyle harekete geçmedi. Bu bizim faillerimizi, bu bizim zanlılarımızı, bu bizim suçun asıl etkenlerini tetikleyen kişileri harekete geçiren bir durum. Nasıl olsa bir cezasızlık hali var, nasıl olsa bir haksız tahrik indirimi var; nasıl olsa etkin cezalandırma yöntemi yok diyerek, bunlardan cesaret aldığını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'KADININ İNSAN OLARAK MUAMELE GÖRMESİNİ İSTİYORUZ\'

Kadının toplum içerisinde insan olarak muamele görmesini istediklerini belirten Onat, \"Kadın doğurmak zorunda değildir. Kadın çalışmak zorunda olmadığı gibi aynı zamanda üretime dahil olmak istiyorsa bunun içerisinde de olmak zorundadır. Kadının sadece insan olarak kabul edilip, buna göre muamele gördüğü ve devlet politikaları anlamında devlet bakış açısından sıyrılarak kadının bir indirim nedeni veya kadına karşı şiddetin konusu olmadığı günlerin özlemini duyarak 8 Mart\'ı anıyoruz\" dedi.



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