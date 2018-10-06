AVUKAT ÖMER KAVİLİ TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Silivri\'de görülen bir davada, mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Ömer Kavili tutuklandı.

Silivri\'de İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen DHKP-C davasında, mahkeme heyetiyle tartıştığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat Ömer Kavili bugün jandarma tarafından gözaltına alınarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı\'na çıkarıldı. Tutuklanması talebiyle Silivri Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen avukat Ömer Kavili\'nin \"Görevi yaptırmamak için direnme\", \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret\" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklanma gerekçesinde, \"Kavili\'nin eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilinin ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı, şüphelinin eyleminin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, şüphelinin tüm bu eylemleri birlikte değerlendirildiğinde amacının halkın gözünde yargının ve mahkemelerin itibarsızlaştırmak olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, eylemlerinin haber niteliği taşıyarak toplumda infiale sebep olduğu, delillerin henüz toplanmamış olması, kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunması\" gösterildi.