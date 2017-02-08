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Avukat, ofisindeki dergi ve gazete yüzünden tutuklandı!

Baran hakkında 2014 yılında, karakolda bir A4 kağıdını kullandığı için fezleke hazırlanmıştı

08 Şubat 2017 21:57

Ofisine yapılan baskında Sızıntı Dergisi, Azadiya Welat gazetesi bulunan Avukat Emin Baran ''örgüt üyeliği’' iddiasıyla tutuklandı.

DUVAR’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Emin Baran’ın ofisine yapılan baskında Sızıntı Dergisi, Azadiya Welat gazetesi bulunduğu gerekçesiyle arama kararı çıkarıldı.

“Terör örgütüne üye olma” suçlaması yöneltilen Baran, ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti. Baran, bu dergi ve gazetelerin eski bir tarihe ait olduğunu söyleyerek, suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından tutuklanan Baran, Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Baran’ın avukatı Serdil İzol, meslektaşı hakkında somut bir delil bulunmadığını ve gizlilik kararından dolayı dosyanın içeriğini göremediklerini belirtti. Bu durumda tutuklanma talebinin en son alınacak tedbir olduğunu dile getiren İzol, tutuklama kararına itiraz etti.

Suçlamalara karşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Baran, örgüt suçlamasını kabul etmediğini 10 yıldır Şanlıurfa Barosu’na bağlı olarak avukatlık yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ofisimde ve evimde yapılan aramada yasa dışı herhangi bir şey bulunmamış. Tarafıma gösterilen gazete ve dergiler eski tarihli olup söz konusu materyallerin yasak yayın olduğuna dair herhangi bir karar bulunmamakta. Yapılan aramada ele geçirilen gazete taşınmam sebebiyle evin temizliği sırasında kullanmak maksadıyla bulunan gazetedir. FETÖ terör örgütünün yayınlarından olan Sızıntı Dergisine ilişkin CD’ler ise izlemediğim CD’ler. Zaman zaman sahaflardan toplu şekilde kitap almaktayım bu şekilde alınmış CD’ler olabilir.”

Baran hakkında 2014 yılında, karakolda bir A4 kağıdını kullandığı için fezleke hazırlanmıştı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde görev yapan bir başkomiser, “Karakolda görüşmeler sürerken avukat Emin Baran hiçbir görevliden talep etmeden kamu hizmetinde kullanılan A4 kağıtların bulunduğu bölümden bir adet A4 kağıdı alarak cebinden çıkardığı kalemle yazmak suretiyle kamuya ait malı şahsi işinde kullanmış ve bu suretle kamuyu zarara uğratmıştır” diyerek, “mala zarar verme” suçlamasıyla fezleke düzenleyip savcılığa sunmuştu.

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