Avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturma tamamlandı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “çıplak arama” iddialarını yalanlarken yaptığı, eleştirilere yol açan, "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez", “Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" açıklamalarının ardından, Avukat Mert Yaşar, Twitter hesabından, “Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem gagasını kapatır mı?” mesajını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" tweet'inden bir süre sonra Yaşar, gözaltına alınmıştı.

Yaşar, Zengin’e hakaret iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Yaşar ve avukatı Köksal, bu karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde kullanılan ifadelerin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ile ilgisinin olmadığı anlatıldı. Ancak bu itiraz İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Yaşar’ın dosyası, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ile ilgili dava açılması için izin gerektiğinden, Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti.