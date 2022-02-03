Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri için yeniden ek gözaltı süresi istendi

Eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına almış, gözaltı süresinin bitimi üzerine de 4 gün ek gözaltı süresi alınmıştı.

Bu süre de dolduğu halde soruşturmanın tamamlanamaması üzerine şüpheliler bir kez daha ek gözaltı süresi talebiyle Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.