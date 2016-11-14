Avukat Levent Pişkin gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüşen Avukat ve HDP İstanbul İl Yöneticisi Levent Pişkin, sabaha karşı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan üyesi Pişkin’in Bursa’ya götürüleceği öğrenildi. Sabah 05.00 sıralarında Pişkin’in Kurtuluş’taki evine gelen özel harekat polisleri Pişkin’i gözaltına aldıktan sonra odasında bulunan bazı eşyalara el koydu.

Levent Pişkin, hafta sonu Demirtaş’la yaptığı görüşme nedeniyle iktidara yakın bazı medya kuruluşlarınca hedef gösterilmişti. Haberlerde, Pişkin’in, Demirtaş ile görüşme planladığı ve mesajlarını Avrupa ve Almanya’da propaganda için kullanılması için bir Alman dergisine vereceği iddia edilmişti.

Aynı suçlamayla 7 Kasım’da Bursa’da Avukat C.K gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.