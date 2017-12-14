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Spor

Avukat Kürşat Ergün "Güreş Federasyonu acilen mahkemenin kararını uygulamalı"

Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde Danıştay, başkan adaylarına konulan adaylık için yüzde 15 imza şartı ve adaylık ücretini kaldırmıştı

14 Aralık 2017 17:50

Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde Danıştay, başkan adaylarına konulan adaylık için yüzde 15 imza şartı ve adaylık ücretini kaldırmıştı. Ancak Bakan Kılıç döneminde bu karar uygulanmamış ve tüm federasyonların (kış sporları hariç) genel kurullarında bu maddeler uygulanmadan yapılmıştı. 
13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu\'nun iptali için dava açan Halil İbrahim Kastan ve Avukatı Kürşat Ergün, Ankara 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'nin genel kurulu iptal kararının ardından Türkiye Spor Yazarları (TSYD) Ankara şubesinde basın toplantısı yaparak güreş federasyonu başkanlığını acilen genel kurulu yapmaya davet ettiler.
Avukat Ergün, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığının acilen mahkemenin vermiş olduğu kararı uygulamaya davet ederek \"Acilen olağanüstü genel kurul kararı verilmelidir,\'\'dedi
Yapılan genel kurulun hukuki şartları taşımadığını belirten Ergün, şu açıklamaları yaptı: 
\"Mahkemenin değerlendirmesinde danıştayın yüzde 15 imza ve adaylık parasını iptalinin uygulanmamasını mahkeme danıştay 10\'üncü dairesinin yönetmeliğin ilgili maddesinin iptal olması ve iptal sonrasında ana statü maddesine dayanarak, adaylıkla ilgili kanunda belirtilmeyen yeni hükümlerin ortaya konmasının hukuki olmadığı sonucuna vararak genel kurulun iptal edildiği sonucuna varmştır. Bu karar üst yargı denetimine tabidir. Ancak hukuki anlamda söylemek gerekir ki, konuyu üst yargı denetimine götürmeden Güreş federasyonu tarafından ivedilikle genel kurulun yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde üst yargı denetiminden çıkacak kararı da bekleyerek bu süre içerisinde yönetim faliyetlerinide gerçekleştirerek işlemlerin altına imza atarak hukuken sakatlık doğuracak bir sonuca doğru gitmektedirler. Bir an evvel yasaya uygun bir şekilde genel kurul icra edilmelidir. Aksi halde şahsi anlamda zor bir duruma gireceklerdir.\'\'
Genel kurulun iptali için dava açan Halil İbrahim Kastan ise mahkemenin kararını acilen uygulanmasını isteyerek, acil olarak işin başına işin ehli insanların geçmesi gerektiğini belirtti. Kastan \"Birlikte yola çıktığım ekip arkadaşlarımla tekrar seçime adayız. Güreş federasyonu başkan adaylarının başkaları tarafından yönlendirmesiyle olmaması gerekir\'\' diye konuştu 

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ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)
 

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