Avukat Günel: Barış Pehlivan infaz memurunu uyardığı için kötü muameleye maruz kalmış

Avukat Serkan Günel, tutuklanan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı ziyaret etti. Barış Pehlivan'ın kötü muameleye kaldığını aktaran Günel, "Pek tabii yarası beresi yok ancak bu hukuka aykırı bir muameleye maruz kaldığı gerçeğini değiştirmiyor" dedi. Günel, sorumluların bulunması için Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, Libya'da şehit düşen istihbarat görevlisi subayın ve ailesinin kimliğini deşifre ederek 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Gazetecilerin hukuka aykırı bir sürecin sonunda tutuklandıklarını söyleyen avukat Günel ziyareti hakkında Twitter'dan şunları yazdı:

"Barış’ları ve Hülya Kılınç’ı ziyaretten şimdi çıktım. 3 ü de tek kişi kalıyor şimdilik ama iyiler. Barış Pehlivan anlatıldığı gibi kötü muameleye maruz kalmış. Kısaca anlatmak gerekirse uslubu nedeniyle uyardığı bir infaz memuru sırtına eliyle 2 kere vurarak hadi hadi içeri demiş

Pek tabii yarası beresi yok ancak bu hukuka aykırı bir muameleye maruz kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bunu yapan kişinin tespiti ve gereken işlemin yapılması için @adalet_bakanlik ını göreve çağırıyoruz..

Cezaevindeki sorunlar yıllardır yaşanan genel sorunlar elbette çözüm bulunmalı ama şu an meselemiz bunlar değil.. Barış’lar ve Hülya Kılınç baştan sona hukuka aykırı bir süreç ile tutuklandılar. Dışarıdakilerden istekleri onların sesi olmaya devam etmeniz.. #OdaTvKapatılamaz

Bunun dışında aynı koğuşa alınmak istiyorlar. Henüz incelemeden geçmediği için koğuşlarına kitap da verilmemiş (bu normal bir süreç). Pek tabii TV’de yok. Pehlivan elindeki tutanakları okuya okuya ezberlemiş. Terkoğlu ise koğuşta bulduğu bir maarif takvimini 3 kere okumuş.."

Başsavcılık'tan açıklama

Haberler üzerine açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın incelendiğini ve Pehlivan'a "kötü muamelede bulunulmadığının tespit edildiğini" açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı medya organlarında ‘’Silivri Cezaevinde bir gardiyanın Barış Pehlivan’ın sırtına vurarak darp ettiği’’ iddiası üzerine Silivri Cezaevi Savcılığımız tarafından olay incelenmiştir.

Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu tutuklu Barış Pehlivan’ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darp edilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir.

Tutuklu Barış Pehlivan veya avukatları tarafından Cezaevi İdaresine, Cezaevi Savcılığına bu konuda sözlü, yazılı herhangi bir müracaat olmamıştır."