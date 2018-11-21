Avukat Fikret İlkiz: Hasan Cemal hakkında ‘yakalama kararı'nı, bunu iddia eden gazeteciye sorsunlar!

T24

Sabah gazetesinde bugün T24 yazarı Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğuna dair yer alan iddiayı yalanlayan Avukat Fikret İlkiz, “Bilgi almak isteyenler, soruyu, bunu yazan, bu iddiayı öne süren gazeteciye sorsunlar” dedi.

Sabah gazetesinde bugün tutuklu iş adamı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili çıkan "haber"de T24 yazarı Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu iddia edildi. Kenan Kıran imzalı haberde "FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal” ifadesi kullanıldı.

T24 ve Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz; “Bizim elimizde, bizim bilgimiz dâhilinde Hasan Cemal hakkında bir yakalama kararı yok. Bilgi almak isteyenler, soruyu, bunu yazan, bu iddiayı öne süren gazeteciye sorsunlar” açıklamasını yapmakla yetindi.