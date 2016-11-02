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Avukat Fikret İlkiz: Cumhuriyet'i suçlayan savcı FETÖ sanığı; soruşturma çökmüştür

“Savcı hakkında FETÖ/PDY terör örgütü nedeniyle cezalandırılması istemiyle ceza davası açılmıştır”

02 Kasım 2016 20:35

Cumhuriyet Gazetesi avukatlarından Fikret İlkiz, Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, 'FETÖ üyeliği' ve 'suç uydurmaktan' yargılandığını hatırlattı ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir" dedi.

İlkiz açıklamasında, “Eğer doğruysa; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı HSYK Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanmış olan 20161 esas numaralı iddianamede 39746 sicil numaralı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam 28 numaralı şüphelidir. Savcı hakkında FETÖ/PDY terör örgütü nedeniyle cezalandırılması istemiyle ceza davası açılmıştır, sanıktır ve dava devam etmektedir. Biliyorsunuz ki; Cumhuriyet gazetesi vakfı ve gazete yöneticileri ile yazarları hakkında açılmış olan soruşturma savcı Murat İnam tarafından yürütülmektedir. Bu savcının emir ve talimatlarına uygun olarak sabaha karşı gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir ve halen gözaltındadırlar. Savcı Murat İnam hakkındaki soruşturma, iddianame ve ceza davası apaçık ortada dururken Cumhuriyet gazetesi yazarları ile yöneticilerinin bu savcının emir ve talimatlarıyla özgürlüklerinden yoksun olarak gözaltında tutulmaları adil yargılanma hakkının açıkça ihlalidir" dedi.

“Bu soruşturma çökmüştür”

İlkiz ayrıca, "Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkındaki soruşturmanın, aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan bir savcıya teslim edilmesi demek bu soruşturmanın çökmesi demektir. Altını çizerek tekrarlıyorum bu soruşturma çökmüştür ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiştir" diye konuştu. 

 

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