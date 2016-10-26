Avukat Fidel Okan: ByLock'un legal sahibi ile Saymaz'dan önce görüştüm; Hanefi Avcı ve Emin Arslan'a danıştım, sonra "Yetkililere başvurun" dedim!

Avukat Fidel Okan, Gülen cemaati içindeki yapılanmanın darbe girişimine kalkıştığı yolunda "karine" olarak kabul edilen şifreli haberleşme programı ByLock'un patentini elinde bulunduran David Keynes ile Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz'dan 1,5 ay önce görüştüğünü açıkladı. Keynes ile danışmak üzere kendisine başvurması üzerine 2 Eylül’de görüştüğünü öne süren Okan, Keynes'ten gelen e-postaları önce eski istihbaratçılar ve emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan ile paylaştığını söyledi. Okan, Avcı ve Arslan ile yaptığı görüşme sonucunda bilgileri kamuoyu ile paylaşmanın “sıkıntı yaratabileceğini ve FETÖ’nün algı operasyonu olma ihtimalini dikkate alarak” yetkili mercilere bildirdiğini ileri sürdü.

Saymaz, şifreli haberleşme programı ByLock'un patentini elinde bulunduran David Keynes'in açıklamalarına ilişkin bir haber yapmış, haber hakkında soruşturma açılmıştı. Saymaz, "ByLock'un FETÖ'nün örgütsel haberleşme aracı olduğuna delil sunan haberimize 'delil karartma' suçundan soruşturma açılıyor. Hale bak... Suçumuz nedir? Devletin bulup sorgulaması gereken kişiyi bulup görüşmek. Savcılığa ByLock-FETÖ bağına ilişkin en ciddi kanıtı sunmak" demişti.

Okan’ın Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle: