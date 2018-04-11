Avukat Fidel Okan: Bahçeli, dansöz kıyafeti giydiği için!..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak söylediği, “Cumhurbaşkanımız kamuflajı giydi, Kılıçdaroğlu da ayağına mekapları geçirip terörist kıyafetleri giysin” sözleri yeni bir tartışma yarattı. CHP Strateji Geliştirme Komisyon Başkanlığı görevini de yürüten Avukat Fidel Okan, MHP liderine “Bahçeli, dansöz kıyafeti giydiği için herkese bir kıyafet yakıştırıyor” sözleriyle yüklendi.

Ülkücüler Fidel Okan’a attığı bu tweet üzerinden sosyal medyada ateş püskürürken, MHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Okan’a tepki gösterdi. Sözlü, “Victoria secret güzeli @FidelOKAN Adana’nın bozkurtları hazır, çokta heyecanlılar” diye yazdı.

MHP Muğla Miletvekili Mehmet Erdoğan da “Liderimiz Devlet Bahçeli Fetö’ye ve ihanetten beslenen lansız kriptolarına ‘giydirdi’ ya bakın ses nereden çıkıyor!? @FidelOKAN denen bu şahsiyetin söylediklerinin de kendisin de hükmü yoktur. Ama dansöz elbisesini kendisi kendi rızasıyla giyecektir!” dedi.

Daha sonra tartışmaya Erdoğan’ın avukatı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya da katıldı. Özkaya, Fidel Okan’ı hedef alarak, “Yaptığı meslek nedeniyle hukuk fakültesi mezunu olan birinin bunu yazması için ya diplomasında sorun vardır ya da hukuki fiil ehliyetinde. İnsanların kalitesi uslübundan anlaşılır... Ve herkes kendisine yakışanı yapar” diye yazdı.

Adana Belediye Başkanı ateş püskürdü

Fidel Okan ise bu tartışmalara, “Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na terorist kıyafeti giysin derken fiili bir durumu kaydetmedi ağır siyasi eleştiri getirdi. Nitekim ben de Bahçeli’nin dünü ve bugünü arasındaki farka duruma uygun bir benzetmeyle karşılık verdim. Sizin bu eleştiriyi anlamamanız gayet normal!” ifadeleriyle karşılık verdi.

Fidel Okan devamında şunları söyledi:

“Aklınız fikriniz bel altında olduğu için terörist kıyafetindeki hicvi de dansöz kıyafeti denmesindeki eleştiriyi de anlamanız mümkün değil! Bu bir kapasite meselesidir siz ise o kapasiteye sahip değilsiniz. Bugün Ak Parti milletvekili olarak Bahçeli’nin avukatlığını yapıp haksız yere bana saldıracağınıza dönün aynaya bakın... Bakın sizin Trol başınız ve vekiliniz Bahçeli için neler demiş. Adamsanız siz önce Bahçeli’den özür dileyin....Ya da ne haliniz varsa görün!”