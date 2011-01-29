-AVUKAT ERİKEL PAZARTESİ YARGIÇ KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında avukat Yusuf Erikel'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 7,5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 31 Ocak Pazartesi günü yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince ilk duruşması 31 Ocak 2011 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılacak olan davanın iddianamesinde, yapılan bir soruşturma kapsamında şüpheliler Durmuş Ali Özoğlu, Kemal Aydın ve Neriman Aydın'ın, ''Ergenekon silahlı terör örgütü''nün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızma ve örgütün medya yapılanmasıyla ilgili faaliyetlerinin olduğunun tespit edildiği, bu şüpheliler hakkında açılan davanın sürdüğü anlatılıyor. Durmuş Ali Özoğlu, Kemal Aydın, Neriman Aydın, Ergun Poyraz ve Hatice Bahtiyar gibi örgüt üyesi oldukları iddia edilen ve yargılanan kişilerin örgütün hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdikleri ve Toplumsal Dönüşüm Yayınları gibi birçok basın yayın, internet kuruluşlarında görev alarak örgüt faaliyetleri kapsamında yayın yaptıklarının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, bu kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen kişilere yönelik çalışmaların genişletildiği ve bu kapsamda başta Yusuf Erikel ve Hayri Bildik olmak üzere çok sayıda şüpheliye yönelik teknik takip çalışması yapıldığı aktarılıyor. İddianamede, yapılan teknik takip çalışmaları sonucunda şüpheliler Hayri Bildik, Yusuf Erikel, Hakan Arıkan, Aydoğan Aksüngü, Maruf Şinik, Hakan Akdoğan, Recep Taylan ve Adem Uzun'un ''Ergenekon silahlı terör örgütü'' üyeleriyle örgütsel irtibatlarının bulunduğunun tespit edildiği iddia edilerek, bu ilişkinin örgütsel hiyerarşi içinde her şüphelinin kendi alanındaki faaliyetlerini örgütten aldığı talimatlara göre yürüttüğünün anlaşıldığı kaydediliyor. Tutuklu sanık avukat Yusuf Erikel hakkında, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilen iddianamede, Erikel'in ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından da 22,5 ile 35 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede, hakkında yakalama kararı alınan Hakan Arıkan ile tutuksuz sanıklar yayıncı Hayri Bildik, Hakan Akdoğan, Recep Taylan, Maruf Şinik, Adem Uzun ve Aydoğan Aksüngü'nün de ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.