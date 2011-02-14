-AVUKAT ERİKEL İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından avukat Yusuf Erikel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''Mason locası üyelerine suikast'' iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden cezaevine ait ring aracıyla adliyeye getirilen ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından avukat Yusuf Erikel, burada ''Mason locası üyelerine suikast'' iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu'nun bulunduğu kata çıkarıldı. Erikel'in bu soruşturmayla ilgili olarak ifadesine başvurulacağı bildirildi. ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında 8 sanıkla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından hazırlanan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 16 Mart 2010'da ismini vermeyen bir kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunduğu ve ''Bugün Taksim'de bulunan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği önünde Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Mustafa Asım Akın'ı lacivert montlu, kahverengi ayakkabılı, 1.90 boyunda Ali isimli kişinin vuracağı'' bilgisini verdiği belirtiliyordu. İhbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Taksim'de bulunan Mason locasının yakınlarında Hacı Ali Hamurcu'nun 1 adet bıçakla yakalandığı belirtilen iddianamede, Hamurcu'nun hapisteyken kendisini ziyarete gelen avukat Yusuf Erikel'in 10 trilyonluk senedin tahsil edilmesi için Mason locasını hedef gösterdiğini anlattığı ifade ediliyordu. İddianamede, ''Yusuf Erikel'in telkinleri sonucu, Mason locasında ilk olarak loca başkanlarına yönelik eylem yapmayı ve bulamazsa locadan çıkacak herhangi bir kişiye bıçaklı saldırıda bulunmayı düşündüğünü'' bildirdiği ifade edilen Hamurcu'nun bir süre sonra eylemi gerçekleştirmekten vazgeçtiğini ve kendisini ihbar ettiğini beyan ettiği kaydediliyordu. Şüpheli Yusuf Erikel'in ''Ergenekon'' terör örgütü mensubu olduğu, örgütte aktif olarak faaliyetlerde bulunduğu ve şüpheli Hacı Ali Hamurcu'yu Mason locası yöneticilerine yönelik eylem yapması konusunda yönlendirmiş olabileceği bildirilen iddianamede, Hamurcu'yla ilgili soruşturmanın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü belirtiliyordu. Hamurcu, 19 Mart 2010'da ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçlamasıyla İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.