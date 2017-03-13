Avukat Ergin Cinmen: Türkiyeli siyasetçilerin Avrupa’daki propaganda faaliyetleri tamamen gayrimeşru

Avukat Ergin Cinmen, 298 sayılı kanuna ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 109 numaralı kararına göre, Türkiyeli siyasetçilerin açık ya da kapalı, hiçbir şekilde yurtdışında siyasi propaganda yapamayacağını söyledi.

Bakanların ve milletvekillerinin bazı Avrupa ülkelerinde referandum propagandası yapmasının yasaklanması “Yurtdışında her türlü siyasi propagandanın yasak olması” tartışmalarını beraberinde getirdi. 2008 tarihli 298 Sayılı Kanun’un 10. maddesine göre yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerinde seçim propagandası yapmak yasak. 15 Şubat 2017 tarihli Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre de yurtdışında her türlü propaganda yasaklanıyor.

Bianet’e konuşan Ergin Cinmen, Türkiye’ye yönelik Avrupa’da uygulanan yasakların tamamının iç hukuka uygun olduğu görüşünde.

Cinmen, “Düğün salonunda da olsa, toplantı salonunda da olsa, sokakta da olsa hiç bir şekilde propaganda yapılamaz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Temsilcilikte zaten yapılamıyor. Temsilcilik aynı yasanın 50. maddesine göre, kamu hizmeti görülen binadır. Oradaki Türkiye vatandaşlarının kamu hizmeti görülür.

“Kamu hizmeti görülen yer Türkiye'de de olsa diğer ülkelerde de olsa, hiç bir şekilde propaganda yapılamaz.

“Uçak-araba kimin? Koruma dahil bakanlık personeli götürülemez”

“Gidilen uçak kimin uçağı? Kendi özel uçağı mı, devletin uçağı mı, Bakanlığın uçağı mı? Bir kere Bakanlığın uçağı bu yönde kullanılamaz.

“Ayrıca devletin memurunu da götüremez. Yani koruma memurlarını da, Bakanlıkta çalışan herhangi bir memuru da götüremez.

“Aile Bakanı Hollanda'dan Almanya'ya geçerken kullanılan arabalar kime aitti? Yasaya göre bakanlar, Bakanlığa ya da devlete ait araçları da bu şekilde kullanamaz.

“Bir bakan AKP'li olabilir ama görevi nedeniyle bir yerden bir yere giderken devletin uçağını kullanıyor, partinin değil."

“Yasaklar iç hukukumuza uygun” “Yasaklar iç hukukumuza uygun”

“Şu anda yurtdışı faaliyetleri baştan aşağı gayrimeşrudur. Bu çok net.

“Hollanda ve Almanya'nın koyduğu yasaklar bizim iç hukukumuza uygun yasaklardır.

“YSK 15 Şubat 2017’de aldığı yasak kararlarını da kanuna dayanarak aldı. Kararlarıyla kanunu hatırlatıyor.”