-AVUKAT ERDİL: BANA KOMPLO KURULDU İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasında tanık olarak dinlenilen avukat Abdülkadir Erdil, ''Siyasi komploya düştüğümü düşünüyorum. Bana komplo kuruldu. O dönem gündemin birinci maddesi Danıştay saldırısıydı'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanıklığına başvurulan avukat Abdülkadir Erdil, Aktüel dergisinde yayımlanan röportajının ardından tazminat davası açmadığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Bu röportaj benim siyasi hayatımı bitirdiği gibi ailemi de mağdur etti. Bin liralık dava açamazdım. Yüksek meblağlı dava açmam gerekirdi. Dava harcını yatıramayacağım için açmadım. Kirada oturuyorum. Aktüel'de o haber yayınlandıktan sonra ilk olarak rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu aradı. Vicdanen kendimi yargıladım. Zaten namusluydum. Dava açacağım kişiyi şimdi biliyorum artık. Şimdi siz seyredin Mehmet Eymür üzerinden devlete açılacak davayı.'' Röportajda, Erol Şahin ile birlikte büroya gelen avukat Sait Bingöl yerine Alparslan Arslan'ın yazıldığını ifade ederek, ''Siyasi komploya düştüğümü düşünüyorum. Bana komplo kuruldu. O dönem gündemin birinci maddesi Danıştay baskınıydı'' diye konuştu. Avukat Vural Ergül de Kuzey Irak'tan getirilecek yüklü miktarda paranın MİT'e ait olduğuna ilişkin bilgi notunun 2008 yılının şubat ayının son haftasında Mehmet Eymür tarafından flaş bellek içinde savcılığa verildiğini belirterek, MİT'in bu belgenin Eymür tarafından yazıldığını mahkemeye gönderdiği yazıda doğruladığını kaydetti. Bu arada, söz alan sanık İsmail Yıldız, farklı konulara değinmesi üzerine mahkeme heyetince salondan çıkarıldı. Duruşma, tanık Erdil'e soru sorulmasıyla devam ediyor. -PERİNÇEK'İN AÇIKLAMASI- Öte yandan, tutuklu sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yazılı açıklama yaparak, Oda TV'de ele geçirildiği, kendisinin uyarı ve telkinlerini içerdiği belirtilen notun ''uydurma'' olduğunu iddia etti. Perinçek, Mustafa Balbay'ın koğuşuna konulduktan kısa süre sonra çıkarılmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti: ''3 Mart 2011 Perşembe günü, Mustafa Balbay'ın bulunduğu F-3 hücrelerine saat 13.30'da nakledildim. Saat 16.30'da F-8 koğuşuna geri getirildim. Hücrelerden çıkarken kesinlikle 'Ankara'dan haber hızlı geliyor' diye bir şey söylemedim. 'Cezaevi yöneticilerinin suç işlediklerini, bunun kameralarla saptandığını' belirttim. Balbay'a da 'Seni buradan çıkaracağız' dedim. Uydurma haberin düzeltilmesini rica ederim.''