Avukat Erdal Doğan: Cinayetler benimle sınırlı kalmayacak

Avukat Erdal Doğan, şüpheli kişiler tarafından soruşturulduğunu belirterek emniyete başvurdu. Doğan, "Anlaşıldığı kadarıyla bu tür cinayet olayları benimle sınırlı kalmayacak. Tüm yetkililerin dikkatine" dedi.

24 Aralık tarihli güvenlik kamerası görüntülerindeki iki kişi Erdal Doğan'ın işyerine geliyor. Fotoğrafını gösterip, Doğan'ın işe geliş-gidiş saatlerine, o gün bürosuna uğrayıp uğramayacağını soruyor. Aynı gün içinde birkaç kez bilgi toplamaya çalışan şüpheli kişiler, işhanının danışmasından Doğan'ın telefon numarasını istiyor.

Kendisi hakkında soruşturma yapıldığını öğrenen Doğan konuyu emniyete bildirdi. İstanbul Valiliği de çağrı üzerine Avukat Erdal Doğan'a koruma verdi. İşhanının danışmasında çalışan görevliler de de söz konusu şahısların eşgalini teşhis etti.

Konuya ilişkin ARTI TV'ye konuşan Erdal Doğan daha önce de ölüm tehditleri aldığını söyledi.

2.5 yıl önce yine bir kişinin kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını ve bir boşanma davasına bakmasını istediğini belirten Doğan, bu kişinin kendisine "Ermenilerin davalarına bakıyormuşsun, öyle öğrendik" dediğini ifade etti. Doğan, Zirve Yayınevi cinayetleri davasına müdahil vekil olarak katıldığı dönemde de sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını söyledi.



Tüm bu tehditlerin o dönem emniyete bildirildiğini söyleyen Doğan, söz konusu hesapların şikayetler üzerine kapatıldığını ancak yeniden açıldığını belirtti. Doğan buna rağmen emniyetin şüphelileri bulamadığını söyledi.

Bu tür gizemli kişiler tarafından soruşturulmanın, ölüm tehditleriyle karşılaşmanın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizle ilişkili olduğunu ifade eden Erdal Doğan, "Bu olayları dengesiz veya kendini bilmez kişilerin işleri diyerek geçiştiremeyiz. Bunlar önümüzdeki dönemin hazırlıkları. Bu şahıslar hakkında işlem yapılmaması bir ortam hazırlanması anlamına geliyor. Siyasal ve ekonomik krizlerin derinleştiği bu dönemde, karanlık/derin güruh bu krizleri derinleştirecek. Anlaşıldığı kadarıyla bu tür cinayet olayları benimle sınırlı kalmayacak. Tüm yetkililerin dikkatine" dedi.