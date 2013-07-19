Avukat Efkan Bolaç'a 'gözaltındayken polis dövdün' davası

DHKP-C operasyonuyla beraber gözaltına alınan avukat Efkan Bolaç hakkında ilginç bir dava açıldı. 'Adliyede polise cebir kullandığı' iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, olayın gerçekleştiği iddia edilen 20 Ocak 2013'te Efkan Bolaç'ın gözaltında olduğu ifade edildi. Açılan davayı yorumlayan Bolaç, dava için “Türkiye’de adaletin nasıl işlediğini gösteriyor” dedi.

Milliyet'ten Esra Arus'un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salih Çakmak tarafından hazırlanan 12 Temmuz tarihli iddianamede şu iddialar yer aldı:

“Olay tarihinden önce DHKP-C örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Örgüt suçlaması çerçevesinde İstanbul Barosu ve başka barolarda kayıtlı avukatlar hakkında soruşturma yapıldı ve tutuklamalar oldu. Bunun üzerine Çağlayan Adliyesi’nde 20 Ocak 2013’te şüpheliler Süleyman Gökmen, Ali Şafak, Tamer Doğan, Zeycan Balcı Şimşek, Sinan Varlık ve Engin Gökoğlu adındaki avukatların da içinde bulunduğu bir grup, izinsiz toplantı ve gösteri yaparak slogan attı.

Adliyede görevli polislerin olaya müdahale etmesi üzerine şüpheliler, müşteki polisleri, şiddet uygulayarak ve görevlerini yapmasını engelleyerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladılar. Bu olaydan belli bir süre sonra 18 Şubat 2013’te şüphelilerin aralarında bulunduğu 50 kişilik bir grup, basın açıklaması yaptıktan sonra operasyonda tutuklanan avukatların tahliyesi için dilekçe vermek üzere Çağlayan Adliyesi’nin C kapısından turnikelerden geçerek bina içerisine girdi ve yine pankart astı. Polislerin uyarısına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.”

Söz konusu 2 olayın ardından kamera görüntülerini inceleyen savcılık, Efkan Bolaç’la birlikte avukatlar Sinan Zincir, Hüseyin Boğatekin, Tamer Doğan, Süleyman Gökmen, Ali Şafak, Zeycan Balcı Şimşek, Engin Gökoğlu, Sinan Varlık hakkında “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'Aynı anda iki yerde olamam'

İddianamede “suç tarihi” olarak belirtilen 20 Ocak 2013’te avukatlara yönelik DHKP-C operasyonu kapsamında gözaltında olduğunu söyleyen Bolaç, şöyle devam etti:

“21 Ocak 2013’te akşam saatlerinde serbest bırakıldım. Dolayısıyla savcılıkta ifade vermek için bekletilirken ve 21 Ocak’ta sorgu sonrası bırakılmışken hakkımda açılan bu dava adaletin işleyişini gösteriyor. Aynı anda iki yerde birden olma yeteneğim olduğunu Türk adaleti keşfetti. Hem nezarethanede hem de dışarıdaymışım, bir de polis dövmüşüm. Ayrıca iddianamede benimle birlikte suçlanan diğer avukatlar da o sırada yine diğer avukatların, avukatlığını yapıyordu.”