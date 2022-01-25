Avukat Efkan Bolaç’a “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açıldı

Avukat Efkan Bolaç’a, Instagram sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı iki ayrı karikatür nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açıldı.

Karikatürler, Brezilyalı çizer Carlos Latuff’un imzasını taşıyor. Birinde Berkin Elvan, diğerinde Somalı madenciler konu ediliyor. Berkin Elvan konulu karikatür, Hürriyet gazetesi de dahil birçok basın kuruluşunda da yayınlanmıştı.

Cumhurbaşkanı değil, Başbakandı

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre iddianamede paylaşım yapılan tarihler belirtilmiyor. Oysa bir paylaşımın yapıldığı tarihte yani 2014 yılı başında Erdoğan henüz Cumhurbaşkanı değil, Başbakandı.

Davanın ilk duruşması, 6 Eylül 2022’de İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Bakanlık soruşturma izni verdi

Abdurrahman Hacısalıhoglu’nun hazırladığı, İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, suçlamalar şöyle ifade edildi:

“Emniyet birimlerince ihbar üzerine internette yapılan araştırmalarda, Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinde ‘efkanbolac’ rumuzunu kullanan şüphelinin yapmış olduğu paylaşımlarda suçun unsurları oluştuğu belirtildiğinden Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada,

Şüphelinin Instagram hesabından, bila tarihte ‘Bu günlerin de geleceği umuduyla...’ seklinde yorum yazarak Somalı maden isçilerini tasvir ettiği düşünülen şahısların Cumhurbaşkanını darp ederken karikatürize edildiği görseli paylaştığı,

Yine bila tarihte ‘Gezi'nin kara kaşlı direngen çocuğudur Berkin #BerkinElvan17yasında’ seklinde yorum yazarak Berkin Elvan'ı tasvir ettiği düşünülen kişinin, Cumhurbaşkanını ve bir polisi parmağı ile yakalarından tuttuğunun karikatürize edildiği görseli paylaştığı…"

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaskanına Alenen Hakaret” baslığı altında düzenlenen 299. maddesine göre bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanlığının iznine bağlı. Adalet Bakanlığı, dosya kapsamında 6 Aralık 2021’de 2021-E.25274/100982 sayılı kararı ile kovuşturma iznini verdi.

Paylaşımlara soruşturma üstüne soruşturma

Adalet Bakanlığı, Avukat Efkan Bolaç’ın Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinden soruşturma açılmasına izin vermedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet birimlerinin ihbar üzerine yaptığı araştırma sonucu, 16 Temmuz 2016’da yazılan şu tweet’le ilgili soruşturma başlatmıştı:

“Beterin beteri varmış bunu da gördük. Diktaya karşı darbe girişimde bulunan dikta heveslileri ülkeyi yangın yerine çevirdiler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kenan Evren ile 12 Eylül arasında bağlantı kuran bir tweet nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bolaç’la ilgili savcılık kararında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan takipsizlik kararı verildi.

Avukat Bolaç’a, Mahir Çayan ile ilgili yazdığı tweet’i nedeniyle de “suçu ve suçluyu övmekten” açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, AYM ve AİHS’ndeki ifade özgürlüğü tanımlarına vurgu yapıldı.