Avukat Deniz Özen: Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan, Kadıköy'de katılmadığı bir eylemde, ara sokakta yürürken gözaltına alındı

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan, dün Kadıköy’de "Faşizme karşı birleşelim, örgütlenelim" çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan 65 kişiden biri oldu. Elvan’ın basın açıklamasının düzenlendiği alanda olmadığını, bir ara sokakta arkadaşlarıyla beraberken GBT kontrolü için gözaltı aracına götürülüp gözaltına alındığını söyleyen avukat Deniz Özen, "Dosyayla hiçbir ilgisi olmadığı, Berkin Elvan’ın ablası olduğu bilinerek gözaltına alındı, bunun kabul edilebilir bir yanı yok" açıklamasını yaptı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Alınteri, Demokratik Bölgeler Partisi, Mücadele Birliği Platformu, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Partizan’ın oluşturduğu Birleşik Mücadele Güçleri’nin dün Kadıköy’de “Faşizme karşı birleşelim, örgütlenelim” çağrısıyla düzenlediği basın açıklamasına dün gerçekleşen polis müdahalesinin ardından 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında basın açıklamasına katılmadığı hâlde Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan’ın da bulunduğunu ilk olarak gazeteci Canan Coşkun duyurdu.

İstanbul Valiliği, Kadıköy’de gözaltına alınanlarla ilgili bugün yaptığı açıklamada 65 kişiden 58’inin ‘farklı terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu ve daha önce işlem yapıldığını’ belirtti. Valilik açıklamasında “Gözaltına alınanların 58’inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, yedi şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Avukat Deniz Özen, Özge Elvan’ın gözaltına alınma sürecine dair detayları T24’e anlattı. Özen, Elvan’ın dün Kadıköy’de düzenlenen basın açıklamasına katılmadığını, Kadıköy Antikacılar Sokağı’nda üç arkadaşıyla birlikte polis memurları tarafından durdurulduğunu söyledi. Polis memurlarının orada bulunan dört kişiyi GBT kontrolü için çağırdığını aktaran Özen şöyle devam etti: “Şurada yapacağız, az ileride yapacağız’ diyerek Caferağa Spor Salonu’nun oradaki gözaltı otobüsüne kadar yürütüyorlar. Oradan otobüse bindiriyorlar, önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sonra da Vatan Emniyet’e götürüyorlar.”

Özen, Elvan’ın gözaltı süreciyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“İlk olarak bu bir eylem, toplantı, gösteri yürüyüşü sırasında yapılmış bir gözaltı değil. İkincisi, GBT bahanesiyle dört kişiyi 15 dakika yürütüp araca bindiriyorlar. En başta kimlikleri topladıkları anda Özge’nin Berkin Elvan’ın ablası olduğu biliniyor. Ve bu şekilde gözaltına alınmış olmasına rağmen polis tutanağında “Polise mukavemet ettiği” belirtilerek diğer 61 kişiyle birlikte eylemde polise direnirken yakalanmışlar gibi bir tutanak düzenleniyor”

Özen, Elvan’ın dün akşamüzeri 17.00-18.00 saatleri arasında Vatan Emniyet’e götürüldüğünü ancak kendisinin Elvan’la gece 3.30’da görüşebildiğini şöyle anlattı: “3.30’a kadar polisler bizi sürekli ‘1 saat sonra ifadeye başlayacağız, yarım saat sonra başlayacağız’ bekletti.. En son gece, bize “Ek gözaltı süresi talep edeceğiz dolayısıyla bu akşam ifade yok, görüşecekseniz görüşün” dediler.

Ek gözaltı süresinin talep edilip edilmediğini bugün öğreneceklerini belirten Özen, polisten aldığı bilgiye göre gözaltına alınanlarla ilgili araştırma yapmaya devam edileceğini söyledi.

Özen, Elvan’ın ara sokakta üç arkadaşıyla yürürken gözaltına alındığını hatırlatarak “Herhangi bir polis müdahalesi sırasında gözaltına alınmadı, polise mukavemet söz konusu olmamasına rağmen yakalama tutacağı bu şekilde düzenlenmiş. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok.” dedi.