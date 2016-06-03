Avukat çifte Erdoğan'a hakaret davası; 5 yıl hapisleri isteniyor!

Adana Barosu avukatlarından Tugay Bek ile eşi Sevil Aracı Bek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

Eski uzman çavuş İbrahim Alıcı, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın 3 Mart 2014'te Osmaniye'de düzenlediği mitinge üzerinde ampul bulunan ve 'Dikkat. İtinayla yürütme yapılır' yazan tişörtle gitti. Alıcı, bir süre sonra yanında getirdiği pankartı açtı.

Partililerin tartakladığı Alıcı, polislerce gözaltına alındı. 'Kamu görevlisine hakaret'ten hakkında işlem yapılan İbrahim Alıcı, emniyete götürülmeden önce miting alanında platformun arkasında kapalı bir minibüste Başbakanlık korumalarının kendisine işkence ettiğini öne sürüp Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı takipsizlik kararı verirken, Alıcı'nın avukatları Tugay Bek ile eşi Sevil Aracı Bek, Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri dilekçe ile takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme, itirazı reddetti. Mahkeme daha sonra avukat çiftin itiraz dilekçesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle Şubat 2015'te Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı, avukatlar hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmaları için Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

“Suç işlemedik”

Dün görülen davanın ilk duruşmasına Tugay Bek ile Sevil Aracı Bek, Adana Barosu Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık ile çevre illerden gelen 30 avukat katıldı. Duruşmada avukat çift, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, savunmaları aldıktan sonra davayı erteledi.

Sevil Aracı Bek, itiraz dilekçesinde hakaret içeren cümleler olmadığını belirterek, "Aslında bizim oradaki amacımız tamamen müvekkilimizin uğramış olduğu şiddeti, işkenceyi ortaya çıkartmak ve oradaki sorumlular hakkında bir ceza davası açılmasını sağlamaktı. Beraat kararı çıkacağını düşünüyoruz, çünkü işlemiş olduğumuz bir suç aslında yok" diye konuştu.

Alıcı, Erdoğan'a hakaretten beraat etmişti

Öte yandan İbrahim Alıcı, miting sırasında açtığı 'Hırsız var' yazılı pankartıyla dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde ampul bulunan ve 'Dikkat. İtinayla yürütme yapılır' yazan tişörtle de AKP tüzel kişiliğine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı Osmaniye 6'ıncı Ceza Mahkemesi'nde beraat etmişti.