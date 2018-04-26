Avukat Çiçek uzun yargılamadan yakındı: 23 yaşında başladığım davada 32 yaşıma geldim

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)

YARGITAY\'IN bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon ana davasına devam edildi. Duruşmada, davanın sanıklarından CHP Milletvekili Dursun Çiçek\'in avukatlığını yapan kızı avukat İrem Çiçek de uzun yargılamaya dikkat çekerek \"Yetkisizlik, görevsizlik, tefrik kararları ile dosya oyalandı. Sonra tefrik edilmiş dosya tekrar birleştirildi. 23 yaşında başladığım davada 32 yaşıma geldim. Tefrik edilerek karar verilmesini talep ediyorum\" dedi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 5\'inci celsesi görülen duruşmaya, aralarında CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek\'in de bulunduğu tutuksuz yargılanan 25 sanık ile çok sayıda avukat katıldı.

18 SANIĞIN DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkeme Heyeti Başkanı Metin Tamirci, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve 18 kişinin yer aldığı \"İrtica ile Mücadele Eylem Planı\" ve \"İnternet Andıcı\" dosyasının ayrılarak Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılabilmesi için Anayasa Mahkemesi\'ne gönderildiğini, Anayasa Mahkemesi\'nin de İlker Başbuğ dışındaki 18 sanık yönünden ayırma kararı vererek gönderdiği tekrar bu dosya ile birleştirilmesi için görevsizlik kararı verdiğini belirtti. Ayrıca firari sanık Emrah Gönenci\'nin de yakalanarak sorgu ve savunmasının alındığını tutanağa geçirdi.

ERSÖZ: \"HUKUKTAN ADALETTEN KAÇMADIM\"

Sanıklardan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz\'ün, Ankara Adliyesi\'ne SEGBİS\'le bağlanılarak sahte kimlik kullandığı iddialarıyla ilgili beyanları alındı. Ersöz, \"Yapmış olduğum görev nedeniyle FETÖ gibi terör örgütlerinin açık hedefi halindeydim. Kumpas davasının ana simgelerinden biriydim. Bu örgütün bize saldırıda bulunacağını, öldürmek isteyeceğini biliyordum. Sağlık sorunlarım baş gösterdiği için yurtdışına çıkmıştım. Bu nedenle böyle bir kimlik kullandım. Hukuktan, adaletten kaçmadım. Kumpas davasının ana simgelerinden biriydim. Hastanedeyken iki kez suikaste maruz bırakıldım. Güvenlik ve hastane personelinin dikkatiyle saldırıyı atlattım. Sahte kimliği zorunluluk olarak tedavi olmak için kullandım. Kuddusi Okkır gibi aynı durumu yaşamak istemedim. Örgütün bizleri öldürtmek istediğini biliyordum\" dedi.

BERAAT TALEP ETTİLER

Duruşmada söz alan Mehmet Haberal\'ın avukatı Şakir Kaleli de, davanın geçen duruşma karar verilecek diye ertelendiğini, bugün ise neden sonuçlanmadığını anlayamadığını söyledi. Avukat Kaleli, dosyanın bazı sanıklar yönünden tefrik edilmesini ya da karara bağlanmasını isteyerek \"Bu şekilde top dolaştırmayın\" dedi. Kaleli\'nin sözlerinin bu şekilde tutanağa geçmesi duruşma salonunda gülüşmelere neden oldu. Sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar da, Yargıtay\'ın bozma kararında beraat verilmesi gereken sanıkların olduğunu belirterek, bu nedenle dosyada tefrik kararı verilerek bu sanıklar yönünden davayı beraatle sonuçlandırması gerektiğini söyledi.

İREM ÇİÇEK:\"23 YAŞINDA BAŞLADIĞIM DAVADA 32 YAŞINA GELDİM\"

Sanık CHP Milletvekili Dursun Çiçek\'in kızı avukat İrem Çiçek ise \"FETÖ terör örgütü ile ilgili gerek Adli Tıp uzmanları gerek hâkimler gerek savcılar hakkında açılmış davalar var. Bu davalarda sanıklar \'Daha Ergenekon davası hakkında karar verilmedi\' şeklinde savunma yapıyorlar. Bu savunma elimizi kolumuz bağlıyor. Yetkisizlik, görevsizlik, tefrik kararları ile dosya oyalandı. Sonra tefrik edilmiş dosya tekrar birleştirildi. 23 yaşında başladığım davada 32 yaşıma geldim. Tefrik edilerek karar verilmesini talep ediyorum\" dedi. Duruşmada söz alan bazı sanık avukatları da davanın bir an önce karara bağlanmasını, sanıklara beraat verilmesini talep etti.

DURUŞMA 11 EYLÜL\'E BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Hacısalihoğlu, bu duruşmaya kadar yerine getirilmeyen ara karlardan vazgeçilmesi durumunda esas hakkındaki mütalaa için dosyanın savcılığa gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı olan firari sanıklar Turhan Çömez ve Saipir Debzlelvidze\'nin yakalanmalarının beklenmesine, daha önceki ara kararlarla istenen yazı cevaplarının beklenmesine karar verdi. Duruşma, 11 Eylül\' ertelendi.



