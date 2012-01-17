-Avukat Çetin: ''Bizim için dava yeni başlıyor'' İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ailesinin avukatı Fethiye Çetin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin ''Bu kararla cinayet tetikçilerinin yargılandığı dosyanın ilk safhası kapandı ama bu dava bitmedi'' değerlendirmesinde bulundu. Çetin, mahkemenin kararı açıklamasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, verilen kararın, yerleşik bir geleneğin bozulmadığını ve hiçbir şekilde bozulmasına izin verilmediği anlamına geldiğini söyledi. Bu geleneğin, ''devletin siyasi cinayetler geleneği ve devletin bir kısım vatandaşını ötekileştirerek yabancılaştırma geleneği'' olduğunu iddia eden Çetin, şunları kaydetti: ''Bu gelenek devam ediyor. Bugün bu kararla bir daha tescil ettiler. Bu devletin katil, halkını bombalayan, imhacı, suikastçı, katliamcı, kundakçı gibi sıfatlarla yan yana alınmasından ve bu sıfatlarla birlikte telaffuz edilmesinden çok rahatsız olanlar, devleti bu sıfatlardan arındırmak için hiçbir çaba sarf etmediler, ellerindeki fırsatı da ellerinin tersiyle ittiler. Kanlı ve acılı tarih ve bu tarihi yaratan gelenek de yüzleşmek, arınmak ve böylece yeni cinayetlere bir daha asla diyebilmek ve yüzleşebilmek için bu dava eşsiz bir fırsattı ama onlar bu fırsatı kullanmadılar ve kullanmak da istemediler.'' Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Daha düne kadar devletin ötekisi olmak ve hedefi olanlar, yani bugünün egemenleri, bugünün siyasileri, bugün kendilerini ötekileştiren gelenekle ittifak kurmuş görünüyor ama bilsinler ki bu ittifakları geçicidir, devlet dönüşmediği sürece geçicidir. Bu gelenek önce geçici müttefiklerini yiyerek, yok ederek yoluna devam etmiştir. Bugün bu kararla cinayet tetikçilerinin yargılandığı dosyanın ilk safhası kapandı ama bu dava bitmedi. Biten bir komedi dosyasıdır. Bizim için bu dava yeni başlıyor. Gideceğimiz pek çok yol ve kullanacağımız çok sayıda alan var. Bunların her birini büyük bir kararlılıkla kullanacağız. Karanlıkların sorgulanması, faillerin yargılanması ve bu dava biz 'bitti' diyene kadar devam edecek.'' Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da ''Arkamızda duran binada, bugün sizlerin tanıklığında bu hukuk sistemi çökmüştür'' dedi. Kendileri için davanın bitmediğini dile getiren Kaya, ''Biz 'bitti' diyene kadar bu dava bitmeyecek. Dolayısıyla bu ülke, bu hukuk sistemi ile geleceğe yürüyemeyecek. Bu nedenle biz şimdi, şu andan itibaren kardeşimizin vurulduğu ve düştüğü kaldırıma doğru yürüyüşe geçiyoruz'' diye konuştu. Kaya, 19 Ocak'ta Taksim Meydanı'nda toplanarak Agos Gazetesine doğru yürüyeceklerini ifade etti. Bu arada, açıklamaya katılan grup, Hrant Dink'in önünde öldürüldüğü Agos Gazetesine doğru yürüyüşe geçti.