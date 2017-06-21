Avukat Celal Ülgen'den Ergenekon Davası yorumu: Pensilvanya'dan bakan adam şu anda gülüyor

Avukat Celal Ülgen, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 274 sanıklı Ergenekon davası ile ilgili olarak "Pensilvanya’dan bakan adam, şu anda gülüyor" dedi. Aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek’in de bulunduğu 19 sanık hakkındaki yargılamanın durdurularak dosyanın ayrılması yolundaki ara kararla ilgili olarak "Bana göre, bu son derece sakıncalı ve Türk yargısı açısından da oldukça vehamet arz eden bir ara karar oldu" ifadesini kullandı.

T24'e konuşan Celal Ülgen'in açıklamaları şöyle:

"Dava parçalanmış oldu. Beraat etmesi gerekenler örgüt yoktur örgüt suçundan olanlar, ayrıca İnternet Andıcı dediğimiz davayla ilgili kısmı ayırıyor. Yüce Divan’da görülmesi lazım ve izne tabii. İznin verilip verilmeyeceği konusu sorulacak. Ayrılıp ayrılmayacağı konusunda karar verilecek ama bu dosyadan tefrik edildi o konu. Ayrıca çok dediğimiz bir dava kaldı. O dava da kişisel suçlarla ilgili… Örneğin, Levent Ersöz’ün sahte kimlik kullanması veya Mustafa dönmez ‘in 'bu imza benim değildir' dediği evrakların incelenmesi gibi rutin incelenmesine geçilecek. Kısacası bir takım şeyler daha devam edecek. Rutin işlemlerin incelenmesi devam edilecek. Bana göre, bu son derece sakıncalı ve Türk yargısı açısından da oldukça vehamet arz eden bir ara karar oldu. Çünkü, Pensilvanya’dan bakan adam, şu anda gülüyor. Yani bir yandan 'hadi Kumpas hadi şu hadi bu' dediniz, siz kalktınız adam gibi yargılama yürütüyorsunuz diye bakacaktır. Nazlı Ilıcak da ne diyordu? 'Hepsi kumpas değil ya' diyordu. Demek ki onun dediği de oldu. Burada FETÖ ile suçlananların FETÖ elebaşının dedikleri oluyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti’ne kumpası tescillenmiş ve bütün polisi, yargıcı, savcısı FETÖ’cü olan bir süreci aklamak gibi bir işte bizim yargımızın üzerine düşen görev olarak kalmış anlaşılan. Bu oldukça üzüntü verici bir durum. Bekliyoruz. Yakında göreceğiz..."