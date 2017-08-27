Avukat Celal Ülgen: Siz FETÖ'yü kendi içinizde arayın!

Türkiye’de büyük bir korku imparatorluğu inşa edildiğini söyleyen Celal Ülgen, "FETÖ'yü en çok tanıyan sizsiniz. Gece beraber yattınız, evli olduğunuzu söylediniz. Aynı yolda yürüdünüz, aynı yağmurda ıslandınız. Siz FETÖ'cüleri kendi içinizde arayın" dedi.

Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nın ilk gün panelinde “Mahkemede Adalet” konusu ele alındı. Avukat Turgut Kazan'ın yönettiği panele, Prof. İbrahim Kaboğlu ile Avukat Celal Ülgen de katıldı. Ülgen konuşmasında 'FETÖ'nün 2. kuşak yapılanmasının devam ettiğini belirtti. Ülgen'in konuşması sık sık alkışlarla kesildi ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları atıldı.

Avukat Ülgen konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye'de oligarşik bir düzen kurulmuş ve hukuku, bağımsız, özgür medyayı istemiyorlar. Eğer etkin bir muhalefet yapan gazeteyseniz hemen size FETÖ'cü maymuncuğu uyduruyorlar ve yazarlarınızı, gazetecilerinizi, muhabirlerinizi içeri atıyorlar.

“Hukuku silemezsiniz"

Büyük bir korku imparatorluğu inşa ediliyor. Bir zaman FETÖ idi, Zekeriya Öz idi. Şimdi kumpaslar devam ediyor. FETÖ döneminde bile FETÖ'ye karşı çıkan ve muhalefet yapan SÖZCÜ ve çalışanlarına kumpas devam ediyor. Neymiş sahibi Burak Akbay FETÖ'cüymüş. Yapmayın Allah aşkına. FETÖ'yü en çok tanıyan sizsiniz. Gece beraber yattınız, evli olduğunuzu söylediniz. Aynı yolda yürüdünüz, aynı yağmurda ıslandınız. Siz FETÖ'cüleri kendi içinizde arayın.

Biz ilk kumpası FETÖ'cülerden gördük. Cemaatin yargıya egemen olduğu dönemde gördük. O dönemde başlayan kumpaslar aynı gelenekle bugün de sürüyor ve etkin. Korkarsak her gün, korkmazsak bir gün ölürüz. Biz bir gün ölmeyi tercih edeceğiz. FETÖ'yle mücadelede her zaman yanındayız ama hukuku silemezsiniz, hukuksuz yargılamanıza karşı çıkarız.

"Yargıçlar korkuyor"

Dönemin Başbakanı Erdoğan'a Balyoz Davası yeni başladığında bir mektup yazmıştım. ‘Yargı içinde çöreklenmiş bir çete var. Mücadele ediyoruz. Siz de yardımcı olun, ortadan kaldıralım' demiştim. Bir cevap gelmedi. 17/25'ten sonra Sayın Erdoğan bizim sözümüzü yinelemiş oldu. Bugün yargı içinde çöreklenmiş bir çete yok ama iktidarın eli yargının içinde. Yargıçların korkusu var. Onlar da FETÖ'cü olmakla suçlanacaklarından korkuyor. Sessiz kalmayın.

FETÖ'cüler bugün ikinci kuşak yeni yapılanmayı sürdürüyor, AKP'nin etekleri altında… Kimi zaman ‘İdam isteriz' diyorlar ama örgütlenmelerini sürdürüyorlar. Bunu görmeyecek kadar kör bir iktidar karşımızda. Kendi etekleri altındaki FETÖ'cüleri görmeyen göz, sahte FETÖ'cüler uydurarak operasyon yapmak istiyor.

Arkadaşlarımız 93 gündür tutuklu

Sözcü gazetesine yönelik operasyon sonucu 19 Mayıs'ta gözaltına alınan arkadaşlarımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun 26 Mayıs'ta tutuklandı. SÖZCÜ'yü susturmak için iftiralar atıldı, hukuk dışı yollara sapıldı. Arkadaşlarımızın tutukluluklarına itirazlar “Deliller toplanmadı” denilerek reddedildi. Onlar içeride, biz dışarıda adaletin tecelli edeceği günü bekliyoruz."