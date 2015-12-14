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Avukat Celal Ülgen: Dolmabahçe mutabakatı ya bozuldu, ya deşifre oluyor

"Amerikan çıkarlarını koruyan ve kollayan, ama ulusalcı gibi görünen bir derin devlet var Türkiye’de"

14 Aralık 2015 14:29

Balyoz ve Ergenekon davalarında birçok sanığın avukatlığını yapan Celal Ülgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "böyle bir görüşme meşru değildir, kabul etmiyorum" dediği Dolmabahçe görüşmesine ilişkin “Orada iki ihtimal görüyorum. Birincisi, Dolmabahçe mutabakatı bozuldu. İkincisi, mutabakatı tarafların dışında bir güç deşifre etmek istiyor.

Aksiyon dergisine konuşan Ülgen, "Büyükanıt'ın 27 Nisan e-muhtırası ile ilgili yıllar sonra ifadeye çağrılmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu: "Orada iki ihtimal görüyorum. Birincisi, Dolmabahçe mutabakatı bozuldu. İkincisi, mutabakatı tarafların dışında bir güç deşifre etmek istiyor. Büyükanıt 'E-muhtırayı ben yazdım' demesine rağmen o zamanki başbakan Erdoğan, ısrarla '27 Nisan bir e-muhtıra değil' demişti. E-muhtıra sebebiyle ifadeye çağırma durumu varsa önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerle karşı karşıya olacağız demek."

Celal Ülgen, bahsettiği 'güç' hakkında ise, "Ulusalcı gibi gösterip aslında Amerikancı bir yapı taşıyan bir derin devlet var Türkiye'de. Bir dönem buna kontrgerilla deniyordu" ifadelerini kullandı.

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