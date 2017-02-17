Avukat Barkın Timtik tahliye oldu

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukuçular Bürosu ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukat Barkın Timtik ve 15 kişinin tahliye edildi.

Odatv’de yer alan habere göre, Barkın Timtik mahkemede, "Avukatlığı bizim istediğimiz gibi yapacaksın dediler. Bugün meslek onurunu sahiplenmek bile bedel ödemeyi gerektiriyor. KHK düzeni işkencenin meşrulaştırılmak istendiği bir düzendir" dedi.

Davanın savcısı ise Timtik ile 15 kişinin tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de savcının isteği yönünde karar alarak Timtik ve 15 kişinin tahliye edilmesine karar verdi.