Avukat baba, kucağında bebeğiyle duruşmaya girdi

Öğretmen anne, avukat babanın 6 aylık bebeği Ali Aykal, İstanbul 10. İş Mahkemesi'ndeki bir duruşmaya katıldı. Türkiye'deki önemli dava ve soruşturmaların görüldüğü adliyede, avukat olan babasının kucağında duruşmaya katılan minik Ali'yi görenler şaşırdı.

Avukat Aykal, eşinin öğretmen olduğunu belirterek, "Ali 6 aylık. Bakıcı bulamadık. O yüzden sırayla bakıyoruz. Annesi rahatsız olduğu için hastaneye gitmesi gerekiyordu. Benim duruşmam da karar duruşması olduğu için başkasını sokma şansım yoktu. O yüzden Ali ile beraber gitmek zorunda kaldım" dedi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, duruşma salonu önünde bekleyen avukatların Ali'yi gülümseyerek karşıladıklarını ve sevdiklerini dile getiren Aykal, "Duruşmayı beklememem için sıralarını verdiler. Kucağımda bebekle girince hakim, katip ve izleyicilerin hepsi gülümsedi. Hakime, 'beraber gelmek zorunda kaldık' deyince gayet olumlu karşıladı. Adını sordu, 'Ali' deyince, 'benim de babamın adı Ali' dedi. Duruşma normal seyrinde yapıldı. Sadece Ali'nin şaşkınlığı vardı. Hiç ağlamadı, şaşkınlıkla izledi" diye konuştu.