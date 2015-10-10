T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avukat baba 6 aylık bebeğiyle duruşmaya katıldı

Avukat olan babası Deniz Aykal ile duruşmaya katılan 6 aylık Ali bebek, ilgi odağı oldu

10 Ekim 2015 00:16

Öğretmen anne, avukat babanın 6 aylık bebeği Ali Aykal, İstanbul 10. İş Mahkemesi'ndeki bir duruşmaya katıldı. Minik Ali’yi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hukukihaber.net'de yer alan habere göre, Avukat Aykal, yaptığı açıklamada, eşinin öğretmen olduğunu belirterek, "Ali 6 aylık. Bakıcı bulamadık. O yüzden sırayla bakıyoruz. Annesi rahatsız olduğu için hastaneye gitmesi gerekiyordu. Benim duruşmam da karar duruşması olduğu için başkasını sokma şansım yoktu. O yüzden Ali ile beraber gitmek zorunda kaldım" dedi.

Duruşma salonu önünde bekleyen avukatların Ali'yi gülümseyerek karşıladıklarını ve sevdiklerini dile getiren Aykal, "Duruşmayı beklememem için sıralarını verdiler. Kucağımda bebekle girince hakim, katip ve izleyicilerin hepsi gülümsedi. Hakime, 'beraber gelmek zorunda kaldık' deyince gayet olumlu karşıladı. Adını sordu, 'Ali' deyince, 'benim de babamın adı Ali' dedi. Duruşma normal seyrinde yapıldı. Sadece Ali'nin şaşkınlığı vardı. Hiç ağlamadı, şaşkınlıkla izledi" diye konuştu.

 

ETİKETLER

Avukatbebekduruşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24