Avukat asistanının dikkati sayesinde yavru serçe kurtarıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bir mazgala düşen yavru serçe, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak kurtarıldı. Anne serçe ise yavrusunun kurtarılışını yakındaki bir binanın ikinci katından izledi.

Bodrum\'da, dün saat 19.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Turgutreis Caddesi\'nde, yolun altından geçen su kanalların üzerini örten mazgala düştüğü belirlenen yavru serçe, avukat asistanı Serap Oltu\'nun (42) dikkati sayesinde kurtarıldı. Mazgalın yarım metre kadar altındaki yavru serçeyi gören Oltu, Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ve itfaiyeye bildirip, yardım istedi. Cadde zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri, mazgal kapağını keserek yavru serçeyi bulunduğu yerden kurtardı. Çalışmalar sürerken anne serçenin yakındaki bir binanın ikinci katından olup, biteni izlemesi görenleri duygulandırdı. Kurtarılan yavru serçe, bir binanın ikinci katındaki yuvasına bırakıldı.

Hayvanın kurtarılmasını sağlayan Serap Oltu, \"Evimin kapısı önünde köpeğim ile otururken bir serçenin yolun altından geçen su kanallarını örten mazgalların içine yiyecek attığını fark ettim. Merak edip, baktığımda, serçenin mazgala düşmüş olan yavrusunu beslemeye çalıştığını gördüm. Hemen durumu ilgili yerlere bildirip, yavru serçenin kurtarılmasını sağladım. Bölgede yağış var ve bu mazgaldan derelerin suyu akıyor. Nitekim serçe kurtarıldıktan yarım saat kadar sonra yağmur yağdı. Mazgal suyla doldu. Biraz daha geç fark edilse, yavru serçe telef olabilirdi\" dedi.

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