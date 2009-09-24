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Ekonomi

AvtoVAZ 27 bin kişiyi işten çıkarıyor

Rusya'nın en büyük otomobil üreticilerinden AvtoVAZ, 27 bin 600 çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.

24 Eylül 2009 03:00

Dünyada Lada markası ile tanınan Rusya'nın en büyük otomobil üreticilerinden AvtoVAZ, 27 bin 600 çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, AvtoVAZ'ın 102 bin çalışanından 36 bininin işine son vermeyi planladığı ancak sendikanın hazırladığı, bu sayıyı 27.600'e kadar düşüren planın kabul edildiği kaydedildi.

Fransız Renault şirketinin yüzde 25'lik hissesine sahip olduğu AvtoVAZ'ın yıllardır uğradığı zarar, ekonomik kriz sonrası Lada sedan modellerine yönelik talepteki keskin düşüş yüzünden rekor seviyeye ulaşmıştı.

Rusya'daki Avrupa İş Dünyası Derneği, AvtoVAZ'a ait otomobillerin bu yılın ilk 6 ayındaki satışlarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 oranında düşüş olduğunu açıkladı.

AvtoVAZ'ın işine son vereceği işçilerin yarısının emeklilik yaşına gelen kişilerden oluştuğu belirtilerek, şirketin 2012 yılında Renault ile birlikte geliştireceği yeni üretim hattı için 6 bin yeni işçiyi yeniden istihdam etmeyi planladığı kaydedildi.

Rusya'da bu yıl Ocak-Ağustos dönemindeki yeni araba satışlarında, geçen yıla kıyasla yüzde 51 oranında düşüş yaşandı.

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