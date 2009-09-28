Avşar'ın Kürt açılımında yol haritası dağdan geçiyor

Sanatçı Hülya Avşar, hakkında açılan dava ile "Kürt Açılımı" konusunda ilginç açıklamalarda bulundu.



Demokratik açılımla ilgili sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açılan Hülya Avşar, "Bu paketin adı Kürt açılımı olmamalıydı. 'Dağ sorunu', Dağdaki Kürtlerin problemi' 'Dağdaki Kürtlerin açılımı' olmalıydı. Dağda mücadele eden kişilerin altını özellikle çizerdim" dedi.



"Dağdakilere gelin diyorsak karşılığını vermemiz lazım"



Hülya Avşar, "Silahlarını bıraksınlar, gelsinler" sözü için "Tamam, gelsinler ama niye gelsinler? Onlara ne vereceğiz de gelecekler? Kendileri pişman oluyorsa ne mutlu. Ama kendileri bir mücadele veriyorlarsa ve onlara "Gelin" diyorsak karşılığında bir şey vermemiz lazım" diye konuştu.



Haber Türk gazetesinden Kutlu Esendemir'in sorularını cevaplayan Avşar, "Kürt açılımı yerine demokratik açılım paketi denmesi yeterli değil mi?" sorusunu, "Kürt açılımı olmamalıydı. Mesela ne olabilirdi şimdi düşünsek. "Dağ sorunu" derdim mesela. "Dağdaki Kürtlerin açılımı" derdim. Ama dağda mücadele eden kişilerin altını özellikle çizerdim, Kürtlerin değil. Burada Kürt meselesini konuşacak ortamımız olduğunu düşünmüyorum. Kürtler'in kendi içindeki sınıflandırmalar da var: Kürt başka, dağda yaşayan Kürtlerimizin düşünceleri başka. Dağda yaşayan isteklerinin arkasında duran, birşeyler isteyen, bir de Kürt kesim var. "Kürt açılımı" deyince bütün Kürtler işin içine giriyor. Onlar için ayrı bir isim olmalıydı "