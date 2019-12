Avşar'a dava açan savcı Ergenkon iddianamesinde

Hülya Avşar’a soruşturma, "Latife" kitabı nedeniyle de İpek Çalışlar'a dava açan Bakırköy Savcısı Ali Çakır’ın emekli general Veli Küçük ile ilişkisi Ergenekon iddianamesine girdi. Ek klasörlerde yer alan Veli Küçük’e ait 2007 tarihli ajandada, Savcı Ali Çakır’ın ismi dört kez not edilmiş. “Savcı Ali ve Hasan ile akşam yemeği yiyeceğiz ve ortaklık görüşülecek” notunda, ortaklığın hangi iş üzerinde olduğu belirtilmiyor.



Taraf'ın haberine göre, demokratik açılıma ilişkin Milliyet gazetesine verdiği röportaj nedeniyle Hülya Avşar hakkında “halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla soruşturma açan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır’ın ismi, Ergenekon davasının tutuklu sanığı Veli Küçük’ün günlük görüşmelerini not ettiği ajandasında ortaya çıktı. Ajandaya göre Çakır ve Küçük, sık sık bir araya geliyorlar ve son görüşmeleri de ortaklık kuracakları bir iş üzerine.



Tutuklanmadan önce Veli Küçük hakkında çıkartılan arama kararı sonrası evinde el konulan ve Ergenekon iddianamesinin ek klasörlerine de giren 2007 yılına ait ajandada, Küçük, Savcı Çakır’ın ismini dört kez not etmiş. Binlerce görüşme ve programın not edildiği ajandada Çakır ismi ilk olarak 7 Mayıs günü karşımıza çıkıyor. “Ali Çakır, C.Savcısı” notunun karşısına Küçük, el yazısıyla Çakır’ın iş ve cep telefonunu yazmış. Ajandada dört gün sonra aynı isim bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bir önceki notun karşısına bu kez Çakır’ın o dönem görevli olduğu mahkeme olan “Bağcılar” notu düşülmüş.



Savcı, Küçük’e adam gönderdi



30 Mayıs günkü notta ise Çakır’ın, elektronik şirketi sahibi bir arkadaşını Küçük’e iş görüşmesi yapmak üzere gönderdiği görülüyor. Ergenekon davası sanığı Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün ajandasına yazdığı not şöyle: “Hasan Çetin (Savcı Ali Çakır gönderdi) elektronik görüntü sistemlerinin sahibi. 0 212. 434....., 0 532 414..., L. Türkan ile görüştüm. Türker nakliyat ile görüşecek ve tekrar toplantı yapacağız ilk uygulamayı yapmak için. (Tekrar görüşeceğiz fiat konusu incelenecek)”



'Ortaklığı görüşeceğiz'



Çakır’ın ismi ajandada karşımıza son kez 1 Eylül tarihinde çıkıyor. “26 Şubat pazartesi akşam savcı Ali ve Hasan ile yemek yiyeceğiz ve ortaklık görüşülecek” notunda ortaklığın hangi iş üzerine olduğu ise belirtilmiyor. Son notta dikkati çeken bir konu da Küçük’ün ajandasını günlük olarak kullanmadığı. Çünkü, “26 Şubat Pazartesi” 2007 yılına denk geliyor. Şubat ayındaki bir görüşmenin, 1 Eylül gününü not edilemeyeceği de dikkate alındığında, Küçük’ün notlarını günlük olarak tutmadığı ortaya çıkıyor.



Bülent Ersoy’u da suçlamıştı



Hülya Avşar’ın demokratik açılıma ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle soruşturma açan Bakırköy Savcısı Ali Çakır, daha önce de “Oğlum olursa askere göndermem” diyen Bülent Ersoy hakkında da soruşturma açmıştı.



Çalışlar-Ünal çakışması



Savcı Ali Çakır’ın, "Latife" adlı kitabında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla dava açtığı gazeteci-yazar İpek Çalışlar'a randevu verdiği odasındaki görüşmeye yine Ergenekon sanıklarından Taner Ünal'ın da katıldığı ortaya çıkmıştı.

Çakır, 2006’da Bağcılar Cumhuriyet Savcısı iken meydana gelen olayda, Çakır'ın odasına giren İpek Çalışlar ve avukatı, kendisini "Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Başkanı" diye tanıtan Ünal ile karşılaştıklarını açıklamışlardı.