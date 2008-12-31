Avşar TMSF ile el sıkışıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir süredir sanatçı Hülya Avşar’la yaşadığı Uzan Grubu döneminden kaynaklanan "borç-alacak gerginliği"ni ortadan kaldırmak için son aşamaya geldi.



TMSF, Hülya Avşar’ın Uzan Grubu’ndan aldığı paranın karşılığını vermediğini savunarak, sanatçıdan 1 milyon 100 bin dolarlık tahsilat yapmıştı. Avşar, bunun üzerine TMSF’yle çatışmaya girmişti. TMSF de Avşar’a, "Aldığın paranın tamamını iade etmedin" diyerek, 950 bin dolarına el koyup 100-150 bin dolar daha tahsil etmesi gerektiğini bildirdi. Avşar, bunun üzerine, hem kurum aleyhinde, hem de Başkan Ahmet Ertürk hakkında davalar açtı. Avşar, ayrıca yazdığı yazılarla hem TMSF’yi, hem de Ertürk’ü kendine hedef seçti.



TMSF, bu gelişmeler üzerine Avşar’a, "Kuruma açtığın davalardan vazgeçersen, sonradan el koyduğumuz 950 bin doları iade ederiz. Gel anlaşalım" çağrısı yaptı. Avşar, bu çağrıya uyarak kendi el yazısıyla taahhütname verdi. TMSF yönetimi, Avşar’la anlaşmayı cuma günü gerçekleşecek Fon Kurulu toplantısına sunacak. Onay çıkarsa Avşar’a sonradan el konulan 950 bin dolar iade edilecek. Böylece TMSF, Hülya Avşar’la 1 milyon 100 bin dolarlık tahsilat üzerinden anlaşmış olacak.