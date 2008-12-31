Avşar TMSF ile el sıkışıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir süredir sanatçı Hülya
Avşar’la yaşadığı Uzan Grubu döneminden kaynaklanan "borç-alacak
gerginliği"ni ortadan kaldırmak için son aşamaya geldi.
TMSF, Hülya Avşar’ın
Uzan Grubu’ndan aldığı paranın karşılığını vermediğini savunarak,
sanatçıdan 1 milyon 100 bin dolarlık tahsilat yapmıştı. Avşar, bunun
üzerine TMSF’yle çatışmaya girmişti. TMSF de Avşar’a, "Aldığın paranın
tamamını iade etmedin" diyerek, 950 bin dolarına el koyup 100-150 bin
dolar daha tahsil etmesi gerektiğini bildirdi. Avşar, bunun üzerine,
hem kurum aleyhinde, hem de Başkan Ahmet Ertürk hakkında davalar açtı.
Avşar, ayrıca yazdığı yazılarla hem TMSF’yi, hem de Ertürk’ü kendine
hedef seçti.
TMSF, bu gelişmeler üzerine Avşar’a, "Kuruma
açtığın davalardan vazgeçersen, sonradan el koyduğumuz 950 bin doları
iade ederiz. Gel anlaşalım" çağrısı yaptı. Avşar, bu çağrıya uyarak
kendi el yazısıyla taahhütname verdi. TMSF yönetimi, Avşar’la anlaşmayı
cuma günü gerçekleşecek Fon Kurulu toplantısına sunacak. Onay çıkarsa
Avşar’a sonradan el konulan 950 bin dolar iade edilecek. Böylece TMSF, Hülya Avşar’la 1 milyon 100 bin dolarlık tahsilat üzerinden anlaşmış olacak.