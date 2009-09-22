Avşar: 'Sadece şaşkınım'

Demokratik Açılım ile ilgili sözleriyle hakkında dava açılan Hülya Avşar, soruşturmayı değerlendirdi.



Demokratik Açılım'la ilgili söylediği sözler nedeniyle hakkında, ‘halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik' ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan Hülya Ayşar, soruşturmayı hakaret olarak algıladığını söyledi. Kızı Zehra ile dün, THY’nin tarifeli uçağıyla Ankara’dan İstanbul’a gelen Hülya Avşar, konu ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözlerimin arkasındayım

Avşar, büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Beni savcılığa vermiş olmaları açıkçası bende sadece şaşkınlık yarattı. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bunu hakaret olarak algılıyorum. Bir insanın, ülkesinin sanatçısına ‘kin ve nefret’ sözlerini kullanmasını bırakın, bu sözler düşmana bile kullanılamaz. Feci, çok ayıp bir şey. Ama kendimin ve söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Bu durumdan, kesinlikle ne demek istediğimi doğru düzgün anlatarak çıkmış olacağım. Dava açmayı düşünmüyorum” dedi.

Bir gazetecinin “Eğer soruşturma kabul edilirse 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilirsiniz ne düşünüyor?’ sorusunu Avşar, “Böyle bir şey için yargılanacaksam yargılanırım, fark etmez. Şu başıma gelen meseleyi çok fazla ciddiye almak da istemiyorum. Bunun ucu düşünce özgürlüne dokunuyor bence” diye yanıtladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Avşar ve röportajı yapan gazeteci Devrim Sevimay'ı, şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırmıştı.