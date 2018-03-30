Avşar Film ‘Ölü' şiiri için 25 bin lira tazminat ödeyecek

Ünlü şair Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Ölü’ isimli şiiri, Lütfi Gültekin tarafından bestelenip Kalan Müzik şirketi tarafından ‘Bir Sonsuz Rüyaya’ ismiyle şarkılaştırıldı. Eser sahibi olaraksa Tecer değil, ünlü yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar gösterilip albüm yapıldı. Tecer’in şiiri, ‘Bir Sonsuz Rüyaya’ şarkısı olarak Avşar Film tarafından çekilen ‘Ihlamurlar Altında’ adlı dizide kullanıldı. Tecer’in vârisleri Umut Ahmet Tecer, Fatma Leyla Tecer ve Utku Suphi Tecer, Avşar Film’e maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya cevap veren Avşar Film, şiirin Tecer’e değil Tanpınar’a ait olduğunu ileri sürdü. Tanpınar’ın ‘Ölü’ şiirinin 15 Temmuz 1926’da Milli Mecmua’da yer aldığını ifade eden şirket, miras yoluyla ancak mali hakların mirasçılara geçebileceğini, vârislerin manevi tazminat isteyemeyeceğini belirtip davanın reddini istedi.

25 bin lira ödeyecek

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Mahkemeye gelen bilirkişi raporunda ise ‘Ölü’ şiirinin Tecer’e ait olduğu, Tanpınar’ın ‘Ölü’ şiirinin davaya konu şiirle ilgisinin olmadığı kaydedildi. Şarkı sözlerinin Tecer’in şirini içerdiğini dile getiren bilirkişiler, Kalan Müzik tarafından çıkarılan CD’de ise ‘Bir Sonsuz Rüyaya’ başlığıyla kaydedildiğini tespit etti. Mahkeme, şiirin ‘Bir Sonsuz Rüyaya’ diye değiştirilip söz yazarının Tanpınar olarak gösterilmesi nedeniyle Tecer’in vârislerine Avşar Film’in 10 bin TL manevi, dizide şiirin izinsiz kullanılması nedeniyle de 15 bin TL maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Ölü Şiiri



Bir sonsuz rüyaya açılmış gözler,

Yummayın, yummayın kirpiklerini!

Kim ondan daha çok hayatı özler?

Çağrıyor, çağrıyor sevdiklerini...

***

Gelmiyor, gelmiyor o yüzler niçin?

Kaybolmuş koynunda onlar da hiç’in,

Bilmiyor boyunun ölçüsü için,

Başının ucuna geldiklerini.

***

Bilmem ki adını onun kim saklar?

Şimdiden unutmuş onu kucaklar,

Besbelli üşütür soğuk topraklar,

Soymayın, soymayın giydiklerini...