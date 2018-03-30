T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avşar Film ‘Ölü' şiiri için 25 bin lira tazminat ödeyecek

Şirket, davanın reddini istedi

30 Mart 2018 11:22

Ünlü şair Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Ölü’ isimli şiiri, Lütfi Gültekin tarafından bestelenip Kalan Müzik şirketi tarafından ‘Bir Sonsuz Rüyaya’ ismiyle şarkılaştırıldı. Eser sahibi olaraksa Tecer değil, ünlü yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar gösterilip albüm yapıldı. Tecer’in şiiri, ‘Bir Sonsuz Rüyaya’ şarkısı olarak Avşar Film tarafından çekilen ‘Ihlamurlar Altında’ adlı dizide kullanıldı. Tecer’in vârisleri Umut Ahmet Tecer, Fatma Leyla Tecer ve Utku Suphi Tecer, Avşar Film’e maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya cevap veren Avşar Film, şiirin Tecer’e değil Tanpınar’a ait olduğunu ileri sürdü. Tanpınar’ın ‘Ölü’ şiirinin 15 Temmuz 1926’da Milli Mecmua’da yer aldığını ifade eden şirket, miras yoluyla ancak mali hakların mirasçılara geçebileceğini, vârislerin manevi tazminat isteyemeyeceğini belirtip davanın reddini istedi.

25 bin lira ödeyecek

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Mahkemeye gelen bilirkişi raporunda ise ‘Ölü’ şiirinin Tecer’e ait olduğu, Tanpınar’ın ‘Ölü’ şiirinin davaya konu şiirle ilgisinin olmadığı kaydedildi. Şarkı sözlerinin Tecer’in şirini içerdiğini dile getiren bilirkişiler, Kalan Müzik tarafından çıkarılan CD’de ise ‘Bir Sonsuz Rüyaya’ başlığıyla kaydedildiğini tespit etti. Mahkeme, şiirin ‘Bir Sonsuz Rüyaya’ diye değiştirilip söz yazarının Tanpınar olarak gösterilmesi nedeniyle Tecer’in vârislerine Avşar Film’in 10 bin TL manevi, dizide şiirin izinsiz kullanılması nedeniyle de 15 bin TL maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Ölü Şiiri


Bir sonsuz rüyaya açılmış gözler,
Yummayın, yummayın kirpiklerini!
Kim ondan daha çok hayatı özler?
Çağrıyor, çağrıyor sevdiklerini...
***
Gelmiyor, gelmiyor o yüzler niçin?
Kaybolmuş koynunda onlar da hiç’in,
Bilmiyor boyunun ölçüsü için,
Başının ucuna geldiklerini.
***
Bilmem ki adını onun kim saklar?
Şimdiden unutmuş onu kucaklar,
Besbelli üşütür soğuk topraklar,
Soymayın, soymayın giydiklerini...

ETİKETLER

avşar filmhaberaçıklamaşirkettazminat ödeyecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24