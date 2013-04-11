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Hülya Avşar: Ben zaten akildim

İbrahim Tatlıses'in eşini ziyaret etmek için hastaneye giden Hülya Avşar ziyaret çıkışında 'Yaptıklarım, düşündüklerim, yazdıklarım, davranışlarımla ben akilim' dedi

11 Nisan 2013 12:30

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in eşini ziyarete gittiği hastane çıkışında Akil İnsanlar Komisyonu ile ilgili yapılan eleştirilere tepki göstererek, "İnsanlar her şeyi eleştirmeye müsaitler. Bir baksınlar ne oluyor, ne bitiyor. Ben Türkiye’de muhalefetin doğru yapıldığına hiçbir zaman inanmadım zaten. Yıllardan beri bir muhalefet, yönetimin başındaki kişinin bir şeyini takdir etti mi? Ben hiç hatırlamıyorum. Bugüne kadar ’Sayın Başbakanımız da bunda çok doğru’ diyeni görmediğim için muhalefet yaratmak için konuşulan şeyler beni çok mutlu etmiyor.' dedi.

Avşar, Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alan isimlere verilen görevin çok onur verici olduğunu "Ama ben zaten akildim, hep de akil olmaya devam edeceğim. Yaptıklarım, düşündüklerim, yazdıklarım, davranışlarımla ben akilim.  Zaten hep barıştan yana yıllardan beri gidiyordum, bundan sonra da gideceğim diye ifade etti.

Heyette yer alma teklifini neden kabul etmediği sorusuna ise Avşar, ‘’ O bir aylık süre bana az geldi. Sonra o uzadı sanıyorum. Bence biraz daha uzayacaktır. Böyle şeylerde çok taş koymamak lazım. Ben iyi şeyler olacağına inanıyorum. Çünkü sonunda barış var. Çocuklarımızı düşünürsek, bu proje de çok iyi giderse inanın en başta herhalde ben onlarla birlikte gururla yürürüm. Her gece Allah’a dua ediyorum, askerlerimiz evlerine sağ salim kavuşsun, silahlar kalksın diye. Bunu da bir adım olarak görüyorum" yanıtını verdi.

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