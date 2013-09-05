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Avşar: 'Başbakan'a psikoloğunuzu dinlemiyorsunuz sanırım' dedim

Hülya Avşar, Başbakan Erdoğan'a 'çok hataları' olduğunu söylediğini açıkladı

05 Eylül 2013 13:28

Sanatçı Hülya Avşar, Başbakan Tayyip Erdoğan'a Gezi Parkı direnişi sırasında "Sizin psikolog bir danışmanınız var mı?" diye sorduğunu, Başbakan'ın "Evet" yanıtından sonra, "Sanırım siz dinlemiyorsunuz o zaman" dediğini açıkladı.

Hülya Avşar, Erdoğan'la Gezi olayları sırasında Başbakan Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını Kanatürk'te yayınlanan "Bunu konuşalım" adlı programda anlattı.

Hülya Avşar, "Belki burada söylemem yanlış olacak. Bilemiyorum ama söylemek istiyorum şu anda.. Başbakana 2 soru sordum... Önce söylemek istemedim ama şimdi söylersem artık üzerinden zaman da geçti. İlk sorum Başbakana şeydi, 'Sizin psikolog bir danışmanınız var mı?' dedim. 'Var tabi' dedi. Sanırım siz dinlemiyorsunuz o zaman dedim. Etkileyemiyorlar sizi anlamında.  O anda bir şeylerin yanlış gittiğine inanıyordum. Ben tamamen duygusal tarafındayım. Teknik kısmını çok iyi bilmiyor olabilirim. İkinci sorum da, ikinci sorum değil, bir süre sonra da ikinci söylediğim önemli şeyde de 'sizin de çok hatalarınız var' dedim. 'O zaman lütfen söyleyin bana hatalarımı' dedi" ifadelerini kullandı.

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