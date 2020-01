Avşar Barajı'nda su azaldı

İlker KILAÇASLAN-Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki 84 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Avşar Barajı\'ndaki su düzeyi yağış yetersizliği ve \'vahşi sulama\' adıyla bilinen salma sulama yöntemi nedeniyle 6 milyon metreküpe kadar düştü. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki yaklaşık 40 bin dekarlık araziyi sulayan barajda bir an önce önlem alınmazsa ve yeteri kadar yağış olmazsa yörede bağcılığın bitebileceğini söyledi.

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde 1979 yılından beri hizmette olan Avşar Barajı\'nda su seviyesi düşüyor. Geçen 38 yıllık süreçte, barajın içine yağışlarla taşınan toprak ve dolgu malzemesi, 84 milyon metreküp olan su tutma kapasitesini yaklaşık 65 milyon metreküpe kadar düşürdü. Geçen aylarda yağışların da az olması ve salma sulama yöntemi nedeniyle barajdaki su seviyesi 6 milyon metreküpe kadar indi.

\"SEKİLER ÖNEMLİ ETKEN\"

Avşar Barajı\'ndaki su sorununa dikkat çeken Alaşehir Ziraat Odası ve Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanı Necdet Türk, şöyle dedi:

\"Barajdaki su seviyesinin az olmasının bir nedeninin de iki ana girişine sekilerin yapılmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Buralara kum dolguları için sekilerimiz yapılmalıydı. Seki yapılmadığı için rüsup olayı şu an barajımızda çok fazla. Avşar Barajı\'ndan Piyadeler Mahallesi\'ne kadar olan 25 kilometrelik mesafedeki yaklaşık 40 bin dekar arazi sulanmaktaydı. Fakat ne yazık ki bugünlerde o kadar arazi sulanamıyor. Barajdan yeterli hizmet verilemeyince üreticilerin çoğu kendi pompalarını çaktırıp, damla sulama sistemine geçti.\"

\"DAMLAMA SULAMAYA GEÇİLMELİ\"

Avşar Barajı\'ndaki doluluk oranının düşmesinin en önemli nedenlerinden birisinin arazi sulamalarının \'vahşi yöntem\' ile yapılması olduğunu dile getiren Türk, \'Damla sulama\'nın önemine dikkat çekti. Bölgede damlama sulama sistemi projesi geliştirdiklerini anlatan Türk, şöyle dedi:

\"Bu proje ile barajımızdaki kısıtlı olan suyu daha verimli kullanarak, 40 bin dekar olan sulanabilir alanı 69 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bu projemiz, önümüzdeki yıl hayata geçmesini bekliyoruz. Barajımızdaki doluluk oranının yeterli olmaması sebebiyle şu an bazı bölgelerimizde damlama sulama sistemi kullanılmaya başlandı; ancak bu, yeterli değil.\"

Yağışların yetersiz olması halinde önümüzdeki sulama döneminde üreticilerin zor günler geçireceğini söyleyen Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Türk, \"Yağışlar önümüzdeki süreçte yeteri kadar olmaz ve gerekli önlemler alınmazsa o zaman bağcılık biter\" dedi. Başkan Türk, barajın içindeki kum ve taşların da bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

