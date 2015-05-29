Avrupa Konseyi Başkan'ndan Mısır Müftüsü'ne: Mursi ve diğerlerinin idamlarını onaylamayın

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Mısır Müftüsü Şevki İbrahim Abdulkerim Allam'a bir mektup yazarak, Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler örgütü üyelerine verilen idam cezalarını onaylamamasını talep etti.

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Jagland, Allam'a yazdığı mektupta, "Mursi ve 100'ün üzerinde aktivist hakkındaki idam kararını onaylamamanızı rica ediyoruz" ifadesini kullanarak, Avrupa Konseyi'nin insan haysiyetini tehdit eden, insanlık dışı ve acımasız bir cezalandırma olan idam cezasına "kesinlikle" karşı olduğu belirtildi.

Jagland'ın mektubunda, şu ifadelere yer verildi :

"İdam cezası geri döndürülemeyen bir karardır. Avrupa Konseyi'nin çalışmalarıyla Avrupa, idam cezasının uygulanmadığı bir kıta olmuştur. Biz bunun bütün dünyada uygulanmasını ve Mısır'ın da içinde olduğu en yakın komşularımıza kadar genişletilmesini istiyoruz."

Kahire Ceza Mahkemesi 16 Mayıs'ta görülen "Katar ile Casusluk" ve "Hapishaneler Baskını" olarak bilinen iki ayrı davada aralarında devrik lider Muhammed Mursi ve Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de bulunduğu 166 kişinin idamlarına dair görüşünü almak amacıyla Mısır Müftülüğü'ne evraklarını sevk etmişti.

Mısır Müftülüğü'nün görüşünün ardından mahkeme, 2 Haziran'da düzenlenecek oturumda kararını açıklayacak.