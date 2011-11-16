Avrupa'yı saran radyasyonun kaynağı neresi?

T24

Uzmanlar üç olasılık üzerinde duruyor



Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Avusturya'nın ardından Fransa da havada, nereden geldiği henüz belli olmayan radyoaktif iyot atığı tespit etti. İyot atomunun radyoaktif şekli olan ve kısaca I-131 olarak tanımlanan bu atom, diğer radyoaktif maddeler gibi devamlı surette parçalanarak çevreye radyasyon yayıyor.Fransız Nükleer Emniyet Enstitüsü (IRSN) Fransa'nın kuzey bölgelerinde yapılan ölçümlerin sağlık açısından tehdit oluşturmadığını açıkladı. Enstitü, örnek olarak, Mayıs 1986'da Çernobil nükleer felaketinin ardından yapılan ölçümlerin bugüne oranla bir milyon kez daha fazla I-131 oranı içerdiğini bildirdi.Fransız uzmanlar radyoaktivitenin kaynağının ise henüz tespit edilemediğini söylüyor. IRSN, kaynağın Fransa'dan ve Fukuşima nükleer santralinden kaynaklanmadığını açıkladı.Fransız nükleer uzmanları şu an için üç olasılık üzerinde duruyor. Birincisi; I-131'in bir nükleer santral veya bir araştırma reaktöründen gelme olasılığı. Ancak santral ve reaktörler başka tür radyoaktif maddeler de ürettiğinden ve ölçümlerde bu maddelere rastlanmadığından bu olasılık geri planda tutuluyor. İkincisi ise I-131 bazı kanserlerin tedavisi için tıp alanında kullanıldığından, bu alanda üretim yapan bir fabrikadan sızıntı yaşanmış olabileceği. Yetkililer benzer bir vakanın 2008 yılında Belçika'da yaşandığını hatırlatıyor.Üçüncü olasılık ise radyoaktivitenin "bilinçlice" veya "kötü niyetle" havaya atılmış olması. Fransız yetkilileri, böyle bir durumda "suçlunun" kendisini ihbar etmemesi halinde, ölçüm yapılan tüm ülkelerin işbirliği yapıp ellerindeki analiz sonuçlarını karşılaştırmalarını ve kirli hava yığınının parkurunu çizmelerini öneriyor.