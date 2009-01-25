Avrupa'yı karıştıran tişört

İngiltere’de belediye otobüslerine, “Tanrı muhtemelen yok,; hayatın tadını çıkarın” yazılı ilanların verilmesi ile başlayan tartışma, şimdi de özellikle kadınların giydiği tişörtlere sıçradı.



İngiltere, İspanya ve İtalya'da "Tanrı muhtemelen yok" yazılı tişörtler taşıyan genç kızların bu yeni kampanyası yeni bir tartışma başlattı. Özellikle İspanya'da Hıristiyan dinine inananlar karşı kampanyalarla tepkilerini dile getiriyor. İspanya'daki ateist kampanyanın başlatılmasında öncülük yapan Albert Riba, İspanya'da her beş kişiden birinin kendini ateist olarak tanımladığını, böyle bir kampanyayı yapmaya haklarının olduğunu söyledi.



Kampanya'nın yakında Kanada'da da başlaması bekleniyor. Avustralya'da ise Papa ve Hıristiyanlık inancına karşı "NoToPope Coalition" adlı bir grup faaliyetlerine başladı.

