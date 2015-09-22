Avrupa'yı daha büyük göç hareketleri bekliyor



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD güncel mülteci hareketlerinin dışında da uluslararası göçün giderek artacağı uyarısında bulundu. Teşkilatın Paris'te yayınladığı tahmin raporunda göç veren ülkelerdeki baskının arttığı belirtiliyor. Raporda, Nijerya'daki 15 yaşın üzerindekilerin yüzde 44'ünün ülkesini terk etmeyi planladığına, bu oranın Arnavutluk'ta yüzde 39, Senegal'de yüzde 37, Suriye'de ise yüzde 31 olduğuna yer veriliyor. Bu ülkelerdeki göçmen adaylarının tercih ettikleri üç ülke arasında en az bir Avrupa Birliği ülkesi bulunuyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın raporunda son aylarda artan mülteci akınıyla ilgili olarak Avrupa'ya göç etmek isteyenlerin durumuna da değiniliyor. OECD'nin tahminlerine göre 2 milyon Suriyeli ile 300 bin dolayındaki Afgan, Iraklı ve Pakistanlı Avrupa ülkelerine geçebilmek için Türkiye'de bekliyor. Güvenli ortamın bulunmadığı Lübnan'a da 1 milyon 100 bin Suriyeli sığınmıştı.

Ani gelişmelere hazırlıklı olunmalı

OECD raporunda, Avrupa'ya yakın bölgelerdeki krizlerin sona erme ihtimalinin düşük olmasının sığınmacı sorununun çözüme kavuşturulmasını zorlaştırdığı vurgulanıyor. Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapsamlı ve kısa vadeli göç hareketlerinin üstesinden geldiğine ve Avrupa ülkelerinin göçten genellikle uzun vadede ekonomik yarar sağladığına da raporda yer veriliyor.

ABD ile çok sayıda Avrupa ülkesinin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Suriye'deki iç savaş ya da Libya'daki siyasi sistemin çöküşü gibi ani gelişmelere hazırlıklı olabilmek için göç politikalarının sürekli olarak koordine edilmesini tavsiye ediyor. Dil ve meslek eğitimi ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarının göçmenlerin ekonomik hayata katkısını artırılabileceğine de OECD raporunda yer veriliyor.