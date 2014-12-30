Avrupa'yı 2015'te ne bekliyor?



AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Jucker DW'nin AB'yi 2015'te ne gibi zorluklar beklediği yönündeki sorusuna "Avrupa Birliği'nin yeni rüzgarlarla karşılaşacağı ancak bir fırtına beklemedikleri" yanıtını veriyor.

AB Komisyonu’nın hedefi AB'ye yeni yılda yeni bir atılım kazandırmak. Bu bağlamda Komisyon özellikle yeni istihdam olanakları sağlanması ve 315 milyar euroluk yatırım programı konularına odaklanmayı hedefliyor.

Juncker buna rağmen İtalya ve Fransa gibi kriz ülkeleriyle ilgili aşırı beklentileri sınırlayarak "kamu bütçelerinin yeniden yapılandırılması konusunun önemini korumaya devam edeceğini" vurguluyor.

AB Komisyonu’nun ekonomik tahminleri 2015 yılında Euro ülkeleri için yüzde 1,1'lik bir büyüme öngörürken, söz konusu bu ülkelerin durumu ise birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor. Almanya görece iyi durumda bulunurken, Euro Bölgesi’nin diğer büyük ülkelerinde ise durgunluk söz konusu.

Yunanistan yeniden sorun olabilir

Atlatıldığı düşünülen Euro krizinin de 2015'te sert bir şekilde geri dönmesi mümkün. Yunanistan'da yapılacak erken genel seçimlerden radikal sol muhalefet Syriza'nın galip çıkması halinde finans piyasalarında büyük bir güven kaybı yaşanacağı kaydediliyor.

Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu ve farklı AB kurumlarına toplamda 250 milyar euro borcu bulunuyor. Yunanistan'da yaşanacak yeni bir trajedi elbette yeniden Kıbrıs, İtalya, Portekiz ve hatta belki de Fransa'nın ekonomisini sarsabilir.

İngiltere Birlik'ten ayrılıyor mu?

İngiltere Başbakanı David Cameron’un serbest dolaşımı kısıtlama planları, Almanya ile İngiltere’yi karşı karşıya getirmişti. İngiltere Başbakanı David Cameron seçmenlerine İngiltere için daha fazla bağımsızlık sözü vermiş ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel "AB’de serbest dolaşımdan ödün verilemeyeceğini" savunmuştu. Cameron AB vatandaşlarının İngiltere'ye yerleşmelerine sınırlama getirilmesini hedefliyor. Cameron, 2015'te yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan olursa İngiltere'nin AB üyeliğini referanduma götürme sözü vermişti. Yani İngiltere'nin önümüzdeki Mayıs ayında AB'ye "hoşça kal" demesi mümkün.

Uzmanlar böylesi bir durumun Macaristan, Fransa, İtalya, İsveç ve Almanya'daki Avrupa karşıtlarının ekmeğine yağ süreceği ve bunun AB'de büyük bir krize neden olacağı yorumunu yapıyor.

Ukrayna krizi

Mart ayında AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılıp uzatılmayacağı konusunu masaya yatıracak. İtalya ve Macaristan'dan daha şimdiden ekonomik yaptırımların ne kadar etkili olduğunun tartışılır olduğu yönünde sesler yükseliyor.

2015 yılının mayıs ayında aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin de 70'nci yılı dolacak.