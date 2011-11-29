'Avrupa'ya yardıma hazırız'

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin Avrupa'daki borç krizinin çözümüne yardımcı olmada üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi.



Obama, Washington'da düzenlenen ABD-AB zirvesinin ardından ortak basın toplantısında, Avrupa borç krizinin Amerikan ekonomisi açısından ''çok önemli bir konu'' olduğunu belirterek, ABD'nin, krizin başarılı bir şekilde neticelenmesinde çıkarı bulunduğunu kaydetti.



Zirvenin büyük bölümünün avro bölgesindeki borç krizine odaklandığını aktaran Obama, ''(Avrupa Konseyi Başkanı Van Rompuy'a ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya) Onlara, ABD olarak bu sorunun çözümüne yardım etme adına kendi üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettim'' dedi.



Obama, ''Avrupa'nın daralması ya da zorluklar yaşaması, ABD'de de iyi seviyede istihdam yaratmamızı çok daha zorlaştırır'' ifadesini kullandı.



Toplantıda, İran rejimi üzerine baskı yapmaya devam edilmesi gerektiği yönünde mutabık kaldıklarını belirten Obama ayrıca, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki olaylar ışığında, demokrasiyi, şeffaflığı, ekonomik gelişmeleri nasıl en iyi şekilde destekleyecekleri yönünde kafa yorduklarını kaydetti.



AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy da yavaş düzeyde seyreden küresel büyümenin sadece avro bölgesindeki sorunlardan kaynaklanmadığını, diğer ülkelerin de kendi üzerlerine düşen adımları atmaları gerektiğini ifade etti.



Van Rompuy, İran konusunda da AB'nin İran'a karşı yeni kısıtlayıcı tedbirler hazırlamakta olduğunu ve Tahran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin kaygılarını paylaştığını belirtti.





