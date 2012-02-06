-Avrupa'ya yardım kendimize yardımdır ŞANGHAY (A.A) - 06.02.2012 - Çin Başbakanı Vın Ciabao, Avrupa'nın bir pazar olarak Çin açısından önemine işaret ederek, ''Avrupa piyasalarının istikrara kavuşmasına yardımcı olmak aslında kendimize yardımdır'' dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin'e resmi ziyaretinin ardından gündeme gelen Çin'in AB'deki borç krizine yardım sağlayıp sağlamaması hususunu değerlendiren Vın, Avrupa'nın borç kriziyle karşı karşıya olduğunu ve Avrupa ile ilişkilerini milli menfaatleri doğrultusunda stratejik olarak ele almaları gerektiğini kaydetti. Çin'in en büyük üretim bölgelerinden olan güneydeki Guangdong eyaletindeki üreticilerle biraraya gelen Vın, Avrupa'nın Çin'in en büyük ihracat piyasası olduğunu söyleyerek, Çin'in en çok yüksek teknoloji ithalatını Avrupa'dan yaptığını belirtti. Vın, hadiseye bu açıdan bakıldığında Avrupa piyasalarının istikrara kavuşmasına yardım etmenin aslında kendilerine (Çin'e) yardım etmek olduğunu söyledi. Çin'in Avrupa'da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilere ihracat yaptığını belirten Vın, bu ekonomilerin halen devam eden sıkıntıları olduğunu söyledi. Vın, Çinli üreticilerin bu duruma uyum sağlaması ve yeni piyasalara açılmalarını söyledi. Ayrıca Başbakan konuşmasında bu konuda daha fazla destek gelebileceğini ima etti. İthalat ve ihracat politikasında genel istikrarın korunması gerektiğini söyleyen Vın, eğer bu konularda ayarlamalar yapılacaksa bunların kısıtlamalardan ziyade, cesaretlendirme şeklinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.