Avrupa'ya vizesiz seyahat için 72 şart gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) ile mülteci akınının yavaşlatılması karşılığında vize muafiyet sürecinin hızlandırılması konusunda anlaşanTürkiye’nin vizesiz seyahat için toplam 72 kriteri hayata geçirmesi gerekiyor.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre bazıları öncelikli olma üzere Türkiye’nin vizesiz seyahat için toplamda 72 kriteri yerine getirmesini bekliyor. Şartlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarının AB ile tam uyumlu hale getirilmesi olacak.

“Her göçmen kabul edilecek değil”

Önceki gün Brüksel’de varılan Ekim 2016 hedefinin hayata geçirilmesi için Türkiye’nin önünde 10 aylık bir süre var. Türkiye’nin öncelikli yapması gerekenlerden birisi, Aralık 2013’te AB ve Türkiye tarafından imzalanan Geri Kabul Anlaşması’ndaki yükümlülükleri yerine getirmesi olacak. Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanmasıyla, Ankara Türkiye üzerinden AB ülkelerine yasa dışı yollarla gitmiş olan ekonomik göçmenlerin iadesini kabul etmiş olacak. Her şeyden önce kaçak kişinin Türkiye üzerinden geldiğinin ispatı gerekecek.

Kaçak göçmen merkezleri

Türkiye kabul edeceği kaçaklar için barınma merkezleri yapacak. Bu merkezlerde yapılan incelemeler sonucu kaçaklar Türkiye’ye hangi ülkeden geldilerse o ülkeye geri gönderilecekler. Türkiye geri gönderilişte de ‘geçiş ülkesi’ olacak. Kırklareli, Hatay ve İzmir’deki kamplarının durumlarının iyileştirilmesi ayrıca İstanbul’un yanı sıra İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da kaçakların toplanacağı yeni merkezler kurulması öngörülüyor.

AB’ye tam uyumlu pasaport

Vize muafiyeti için Türkiye Cumhuriyeti pasaportları AB normlarına tam uyumlu hale getirilecek. Ayrıca Türkiye kendisinin uyguladığı elektronik vize sisteminden vazgeçecek; AB’nin vize istediği, Türkiye’nin vize istemediği ülkelere de yeniden vize uygulamak zorunda.

Türkiye’nin tüm bu yükümlülüklerini Temmuz 2016’ya kadar yerine getirmesi bekleniyor. Üç ay süreyle Türkiye’yi izleyecek olan AB Konseyi, yükümlülüklerin yerine getirildiğine kanaat getirirse, Ekim 2016’da vize muafiyetine onay verecek.