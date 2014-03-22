Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Süper Lig'de de ağır yaralı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Kayserispor'a ile 1-0'lık skorla yenildi ve zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Kayseri'nin golü sonrasında taraftarlar konuk takım alkışladı, santra sonrasında da kendi oyuncularını protesto etti. Galatasaray bu yenilgi ile bu sezon kendi sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadı'nda Kayserispor'u konuk etti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Chelsea'ye Londra'da 2-0 kaybederek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Drogba, Chedjou ve Eboue'den yoksun maça başladı. Teknik direktör Roberto Mancini, bu isimleri 18 kişilik kadroya almadı. Maçın ilk yarısında 22. dakikada Galatasaray Burak Yılmaz ile gole çok yakalaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Selçuk İnan, arka direğe doğru koşu yapan takım arkadaşı Burak Yılmaz'ı iyi gördü. Ortasında Burak Yılmaz kafa vuruşunu yapmak istedi. Ancak topa istediği gibi vuramadı ve top tekrar önünde kaldı. Seken topa Burak Yılmaz tekrar vuruşunu yaptı. Fakat bu seferde kaleci Sinan Bolat gole izin vermedi. Bu pozisyon ilk yarının en tehlikeli pozisyonu oldu. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarının hemen başında yine Galatasaray etkili başladı. Sol taraftan ceza sahası içerisine gönderilen ortaya Burak Yılmaz, kalesini terk eden Sinan Bolat'tan önce müdahale ederek kafa vuruşunu yaptı. Ancak top üst direkten geri geldi. Kayserispor savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. Dakikalar 69'u gösterdiğinde sağ kanattan Burak Yılmaz kaleye parelel orta-şut karışımı bir vuruş gerçekleştirdi. Arka direkte bomboş pozisyonda olan Wesley Sneijder, altıpasın üstünden topu auta gönderdi. Maçın uzatma dakikalarında, 90+5'te savunma arkasına atılan topa hareketlenen Pablo Mouche, kaleci Muslera ile karşı karşı kaldı. Mouche, şutunu attı ve son dakikada Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında gol olmadı ve Galatasaray, evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.