Avrupa'ya 'umut yolculuğu'nda susuzluktan öldüler

Nijer'deki Agadez Bölgesi'nin Valisi, beş kişinin cesedinin bulunduğunu ve çölü geçerken araçları bozulunca yardım bulmaya çıkan 35 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

Agadez, Batı Afrika'dan Avrupa'ya göçte başlıca güzergâhlardan birinin üzerinde.

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'i geçmeye çalışan yüzlerce kaçan göçmen, teknelerinin batması sonucu ölmüştü.

Agadez Belediye Başkanı Rhissa Feltou en az 60 göçmeni taşıyan iki aracın iki hafta önce bölgenin kuzeyindeki Arlit kentinden yola çıktığını belirtti.

Feltou, araçların Sahra Çölü'nün ortasındaki Cezayir'e ait Tamanrassett kentine gittiğini bildirdi.

'Yardım aramaya çıktılar'

Araçlardan birinin yolda bozulduğu, yolcuların da yedek parça bulmak için küçük gruplar halinde çölde yola çıktığı kaydedildi.

Feltou'nun açıklamasına göre hayatta kalmayı başaran bazı göçmenler Alrit'e ulaşıp, yetkilileri durumdan haberdar etti.

Ancak arama yapan Ordu birlikleri sağ kalan kimseye ulaşamadı ve kurtarma çalışmalarına son verildi.

Sivil toplum kuruluşu Synergie'nin Arlit'teki çalışanı Azuza Mamane ölenlerin 'aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu aileler' olduğunu söyledi.

Cesedi bulunan beş kişinin de, iki kadın ve yaşları 9 ila 11 arasında değişen üç çocuk olduğu belirtildi.