-AVRUPA'YA TÜRK DAMGASI: MESUT ÖZİL MADRİD (A.A) - 16.09.2010 - 2010-11 transfer sezonunda Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, şimdiden Real Madridlilerin kalbini fethetmeyi başardığı bildirildi. Spor basınına göre, Mesut Özil çıktığı ilk iki maçında kendini kanıtlamayı başardı ve Real Madrid'deki oyun kurucu boşluğunu doldurmuş oldu. Futbol yorumcuları, İspanya futbol ligi La Liga için Real'in Osasuna'ya karşı oynadığı ve 1-0 kazandığı maç sırasında ve Avrupa Şampiyonlar Ligi çerçevesinde, Real'in Ajax Amsterdam'ı 2-0 yendiği maç sırasında, Mesut Özil'in ortaya koyduğu futbolu övdü. Spor basını, 21 yaşındaki, 23 numaralı formayla oynayan Özil'in, maç sonunda sahadan her ayrılışında, seyircilerin onu ayakta alkışladığını belirtti. Basın, bugüne kadar hiçbir futbol starının, ister Zidan, Figo, Ronaldo, ister Beckham olsun, Özil kadar çok az bir zamanda bu kadar çok başarılı olamadığının altını çizdi. Yorumcular, Werder Bremen'den Real Madrid'e 15 milyon avroya transfer olan Mesut Özil'in, az ve mütevazi açıklamalarıyla, nazik hareketleriyle ve sahada üstün başarısıyla, seyircilere ve basına kendisini beğendirmeyi başardığını ifade etti. Real'in defans oyuncusu Ricardo Carvalho, Özil'den bahsederken, Türk asıllı futbolcuyu "üstün nitelikli" olarak tanımladı.